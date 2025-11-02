مواطن: كل يوم نعبر الخطر .. والمطلوب جسر مشاة#برنامج_الوكيل #سوشال_الوكيل #الأردن pic.twitter.com/JXu5cTXJSD— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) November 2, 2025

