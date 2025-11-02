الأحد 2025-11-02 11:01 ص
 

تزوير لوحة أرقام سيارة لسيدة أردنية

ت
الإعلامي محمد الوكيل
 
الأحد، 02-11-2025 10:50 ص
الوكيل الإخباري-   تزوير لوحة أرقام سيارة لسيدة أردنية
 
اضافة اعلان

 
 
gnews

أحدث الأخبار

أرشيفية

أخبار محلية وزارة العدل عقدت 218,419 جلسة محاكمة عن بُعد خلال عام واحد

ت

فيديو الوكيل تزوير لوحة أرقام سيارة لسيدة أردنية

ااا

فيديو الوكيل مواطن: كل يوم نعبر الخطر .. والمطلوب جسر مشاة

وزيرة التنمية الاجتماعية تطلع على الخدمات المقدمة في مركز سحاب للخدمات النهارية الدامجة ومديرية التنمية الاجتماعية وفرع صندوق المعونة الوطنية في سحاب

أخبار محلية وزيرة التنمية الاجتماعية تقوم بزيارة مفاجئة وتصدر توجيهات

موظفو الأونروا بجوار مدرسة تابعة للأونروا متضررة في قطاع غزة

فلسطين الأونروا تدير 70 ملجأ لإيواء عشرات الآلاف من النازحين في غزة

124.7 مليون دولار صادرات غرفة صناعة إربد في تموز

اقتصاد محلي 80 مليون دولار صادرات إربد الصناعية الشهر الماضي بانخفاض 20%

ل

منوعات خطة تأمين محكمة.. كيف تزينت الجيزة احتفالًا بافتتاح المتحف المصري الكبير؟ (صور)

231

منوعات كيت ميدلتون والأمير ويليام يستقران في منزلهما الجديد بـوندسور



 
 





الأكثر مشاهدة