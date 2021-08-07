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السبت، 07-08-2021 08:41 ص

أسود تقتل 3 أطفال في تنزانيا

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الوكيل الإخباري - هاجمت أسود عددا من الأطفال في محمية شمال تنزانيا، فالتهمت ثلاثة منهم بينها نجا الرابع بعد تعرضه لجروح، حيث أكلت لحوم الأطفال ولم تترك سوى جماجمهم.

وأعلنت الشرطة التنزانية أن الأطفال (أعمارهم بين 9 و11 عاما)، كانوا يبحثون عن حيوانات مفقودة، بعيد عودتهم من المدرسة وقصدوا غابة قريبة من محمية "نغورونغورو" حين هاجمهم عدد من الأسود.

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ونقلت وكالة "فرانس برس" عن جاستن ماسيجو رئيس شرطة أروشا، قوله إن الأسود انقضت على الأطفال الثلاثة وجرحت طفلا آخر.


وناشد ماسيجو جماعات السكان في المنطقة "بتوخي الحذر من الحيوانات المفترسة، لا سيما عندما يُطلب من الأطفال رعاية المواشي".


وتجيز تنزانيا للمربين العيش في المتنزّهات الطبيعية، وترك مواشيهم ترعى إلى جانب الحيوانات البرّية، بينما تنتشر الحوادث بين البشر والحيوانات، خاصة الفيلة والأسود التي غالبا ما تهاجم السكان والمواشي والمحاصيل.

 

المصدر - البيان 

 




 

 


 

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