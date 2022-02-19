السبت 19-02-2022
الوكيل الاخباري

توضيح من الاستهلاكية المدنية حول اسعار السلع خلال رمضان

سيول وامطار غزيرة في القويرة - فيديو

حملة عودة آمنة للمدارس تطالب بإلغاء نظام التناوب

شركة الكهرباء عن ارتفاع الفواتير: تأكدوا من عدم وجود تكلّس في الكيزر

مستشار السيسي الصحي يكشف عن خطوة هامة وحيوية تخص لقاحات كورونا في مصر

هل تستطيع الحكومة تحقيق انتعاشة اقتصادية في 2022 ؟

أمطار غزيرة مصحوبة برعد في العقبة - فيديو

القوة البحرية: أمواج اعتيادية وحركة طبيعية للقوارب

638 ألف عداد سيستفيد من دعم الكهرباء

ممثل المواد الغذائية: تخفيف إجراءات كورونا خطوة لتنشيط الاقتصاد

السبت، 19-02-2022 11:21 ص

العثور على جثة شاب ببئر صرف صحي في مصر

PNN_faa7b443-2image_story


الوكيل الإخباري - كشفت النيابة العامة المصرية، تفاصيل التحقيقات في واقعة العثور على جثمان "المتوفى مينا" طافيا بمياه محطة للصرف الصحي بدائرة قسم حدائق 6 أكتوبر.

اضافة اعلان

 

واستبعدت النيابية العامة، في تحقيقاتها، شبهة ارتكاب أي جريمة من جرائم التعدي عليه قبل وفاته، وانتفاء الشبهة الجنائية في الواقعة.

وأوضحت، أن الوفاة حدثت نتيجة الغرق، لترجيح سقوطه في مياه الصرف عرضا خلال سيره بالطريق العام، لإصابته بضعف في الإبصار.

 

وكرست التحقيقات منذ ورود بلاغ العثور على الجثمان، لبيان حقيقة شبهة ما كان متداولا على مواقع التواصل الاجتماعي من قتل المتوفى أو ضربه بصورة أفضت لموته، ثم إلقائه بمياه الصرف.

 

وانتهى تقرير الطب الشرعي إلى خلو الجثمان من أية إصابات "سوى اثنتين بالفخذ والكتف وهما جائزتا الحدوث عند السقوط في محطة الصرف الصحي.

 

لبنان 24 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
0L5A1065

1112 حالة إسعافية خلال 24 ساعة

8f650a89-f916-44e0-ba8d-cb57634bf657

أبرز ما تعاملت معه الدوريات الخارجية خلال 24 ساعة

شرطة سير (3)

وفاة وإصابة بحوادث دهس في العقبة وعمّان

9

مصر.. العثور على جثة شاب مصري متحللة داخل سيارة

س

فيديو مروع.. لحظة دهس سيدة في السعودية

الأمن العام

الأمن: العثور على جثة شاب مصاب بعيار ناري في مأدبا

أخبار متعلقة
0

مصر..مصرع مصريين سقطا في حفرة عميقة أثناء تنقيبهما عن الآثار

19-02-21-814943307

بسبب التدفئة.. مصرع عروسين يوم صباحيتهما في مصر

image (3)

سحبتها الآلات من شعرها.. حامل تلقى مصرعها بطريقة مروعة في بيلاروسيا

مقتل-شخص-وفقدان-اثنين-بعد-غرق-قارب-صيد-في-القناة (1)

مقتل شخص وفقدان اثنين بعد غرق قارب صيد في القناة الإنجليزية

o3KpdVX7ZArjb2lbHJZdDyiwqnwGVBqUuDtNAYk7

تسرب الغاز يواصل حصد الأرواح بمصر.. مصرع 7 أفراد من أسرة واحدة

1122775

11 قتيلاً بسقوط حافلة في هاوية وسط بوليفيا