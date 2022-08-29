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الإثنين، 29-08-2022 06:46 ص

تفاصيل مأساوية لشخص يقتل زوجته الحامل بالشهر التاسع في مصر

مررر


الوكيل الاخباري - إقدام زوج على قتل زوجته الحامل في شهرها التاسع داخل إحدى قرى مركز كوم أمبو شمال أسوان في مصر.

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ونتعرف على القصة الكاملة، والتفاصيل الخاصة بهذه الواقعة حيث كانت قد لقيت زوجة في العقد الثاني من عمرها مصرعها طعناً بسكين على يد زوجها وهي حامل فى شهرها التاسع الأخير، وكانت على مقربة من أن تضع جنينها بسبب خلافات زوجية بينهما، لتتطور إلى جريمة بشعة قتل أنهى خلالها حياة زوجته .


وكان قد تلقى اللواء أشرف عبد الله مدير أمن أسوان، إخطارا من مأمور مركز شرطة كوم أمبو، يفيد بوصول بلاغ لمركز الشرطة من مستشفى كوم أمبو المركزي بعد استقبالها لسيدة حامل في شهرها التاسع، ولفظت أنفاسها الأخيرة نتيجة طعنات أصيبت بها، وكلف مدير أمن أسوان إدارة البحث الجنائي بسرعة تكثيف التحريات حول الواقعة وكشف ملابساتها.


وتبين من التحريات الأولية لمباحث مركز شرطة كوم أمبو أن سبب ارتكاب الواقعة هو خلافات زوجية بين زوجين بدائرة مركز كوم أمبو، وتطورت الخلافات بينهما ليقوم الزوج ويدعى "ع.ا" 30 سنة، بالتعدي على زوجته "ا.ح" 25 سنة، بسكين كانت بحوزته رغم حملها في شهرها التاسع، ثم ألقى بها أمام منزل أسرتها وفر هارباً.


وقد تمكن رجال مباحث مركز شرطة كوم أمبو في أسوان مساء الأحد من إلقاء القبض على المتهم بقتل زوجته الحامل بشهرها التاسع، نتيجة لخلافات زوجية وقعت بينهما بقرية الحروبة التابعة لدائرة المركز.

 

صدى البلد


 




 

 


 

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