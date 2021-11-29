مقتل طفل أميركي بالرصاص أثناء تصوير مقطع على الإنترنت

الوكيل الإخباري - قتل طفل أمريكي يبلغ من العمر 5 سنوات بالرصاص مساء الخميس خلال تصوير مجموعة مراهقين مقطع فيديو لنشره على وسائل التواصل الاجتماعي، كما أفادت شرطة بروكلين بارك في شمال الولايات المتحدة.

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وذكرت الشرطة على فيسبوك، أن فتى يبلغ 13 عاما يشتبه في أنه أطلق النار على الضحية عن طريق الخطأ أثناء حمله مسدسا. وقُبض عليه وأودع مركزا للأحداث.





وأشارت الشرطة في بيانها إلى أن "قاصرين آخرين كانوا حاضرين" في موقع الحادث، وهو منزل في ضاحية مينيابوليس، حيث "كانوا يحاولون تصوير فيلم لنشره على شبكات التواصل الاجتماعي".

المصدر - البيان