الإثنين 29-11-2021
الوكيل الاخباري

سلالة أوميكرون.. رب ضارة نافعة

الاحتلال يعتقل فلسطينيا في البلدة القديمة من القدس

إضراب اليوم الواحد.. 161 مدرسة وكالة توقفت عن التعليم اليوم

القطاع السياحي يبدأ بتلقي جرعة كورونا الثالثة .. غداً

أسكتلندا تسجل أول إصابات بأوميكرون

تحذير في مصر من متحور كورونا الجديد

الصين تعود للإغلاقات في شمالي البلاد بعد عودة إصابات كورونا

انتشار سريع في عدوى كورونا وموجة رابعة متوقعة في جنوب إفريقيا

اخصائي فيروسات روسي يتحدث عن طرق إيقاف تفشي سلالة أوميكرون

الوكيل ينشر النص الكامل لمشروع قانوني الموازنة العامة وموازنة الوحدات الحكومية

الإثنين، 29-11-2021 09:40 ص

تفاصيل جريمة قتل شاب لأخيه ودفنه بالمنزل في سوريا

download


الوكيل الإخباري - كشف مركز شرطة الحسينية في ريف دمشق تفاصيل جريمة ارتكبت بحق شاب قبل 6 أشهر، وذلك بعد ادعاء ذويه بتغيبه عن منزله منذ مدة طويلة.

وفي تفاصيل الحادثة، قالت وزارة الداخلية السورية إن أحد الاشخاص قدم بلاغا إلى مركز شرطة الحسينية بريف دمشق يفيد بتغيب ابن شقيقه منذ حوالي 6 أشهر بعد خلاف ومشاجرة مع شقيقه، وأنه سمع من أحد الجيران أن الأخير كان يقوم بحفر حفرة في منزله مما أثار الشك لديه.

اضافة اعلان

 

وتوجهت دورية من مركز الشرطة إلى منزل المذكور شقيق المتغيب، وبتحريه تبين أنه غادر إلى لبنان منذ حوالي 10 أيام، فيما تم العثور على حوض ورود ضمن المنزل أكد الجوار أنه لم يكن موجودا من قبل، فتم حفر الحوض وعثر على جثة الشاب المفقود في سوريا .

 

من خلال التحري، تم الاشتباه بزوجة شقيق المتوفي وبالتحقيق معها اعترفت بإقدام زوجها على قتل أخيه بسبب خلافات شخصية بينهما، وأنه قام بدفنه ضمن المنزل بعد إعلام عمه، فتم إلقاء القبض على عمه وبالتحقيق معه اعترف بأنه يعلم بمقـتل المغدور وساعد القاتل بإعطائه أدوات للحفر وتستر عليه وطلب منه أن يدفنه ضمن المنزل في سوريا .

 

وتم إذاعة البحث عن القاتل، وما زالت التحقيقات مستمرة مع المقبوض عليهم، وسيتم تقديمهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم.

 

المصدر - البيان 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
c0b8892d-7921-400e-9eb2-6de392dafdad_16x9_1200x676

مقتل طفل أميركي بالرصاص أثناء تصوير مقطع على الإنترنت

طعن- (تعبيرية)

مراهق يقتل طفلة إثر هجوم بالسلاح الأبيض في بريطانيا

ffff

ازمة سير على طريق المطار بسبب حادث سير

9bcb7be48c

إطلاق نار داخل محل تجاري في الولايات المتحدة

3607028-612x407

أب يضرب طفلته حتى الموت في مصر

2021_8_15_13_32_31_205

القبض على شخص زور إقامات في السعودية

أخبار متعلقة
بوكس

مقتل طالب على يد شابين ووالدتهما في مصر - صورة

1593688403

اعتقال سعودي قتل زوجته بالأسيد في إندونيسيا - فيديو

3584535

تفاصيل مقتل طالبة على يد مزارع في مصر - صورة

WhatsApp Image 2021-11-22 at 1.48.47 AM

عاملان نظافة يعثران على جثة فتاة بمكب نفايات في أميركا

image

هندي يقتل زوجته بلدغة ثعبان كوبرا

Doc-P-887199-637727528585620785

اليابان.. رجل يخفي جثة والده لأكثر من عام ليحصل على معاشه التقاعدي