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الثلاثاء، 16-11-2021 01:44 م

شاهد... القبض على سفاح الجيزة بعد قتله 4 أشخاص ودفن جثثهم في مصر

القبض على شخص - (تعبيرية)


الوكيل الإخباري - عرضت وسائل إعلام مصرية أول فيديو لـ”سفاح الجيزة”، والذي تسبب في سقوطه بقبضة رجال الأمن، بعد قتله 4 أشخاص ودفن جثثهم في مصر .

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وكشف مصدر أمني المصري ، أن الخيط الرئيسي في القضية كان تسجيل إحدى كاميرات المراقبة للمتهم وهو يقوم بسرقة محل ذهب يمتلكه والد زوجته الخامسة، وهي طبيبة صيدلانية، حيث تعرفت الأسرة على المتهم وأبلغوا الشرطة.

 

وأوضح المصدر أن ذلك الفيديو كشف جميع جرائم المتهم وانتحاله صفة أشخاص آخرين لتنفيذ جرائمه.

وكانت الأجهزة الأمنية المصرية قد اصطحبت المتهم “قذافي ف.” 49 سنة، الشهير بسفاح بولاق الدكرور، فجر أمس، للإرشاد عن جثمان رودينا شقيقة زوجته الثانية، والتي قتلها بعد تهديدها له بفضح علاقتهما غير الشرعية قبل زواجه من شقيقتها.

 

وأضافت التحريات أن المأمورية بعد الانتهاء من استخراج جثمان “رودينا” من شقة شارع العشرين بمنطقة بولاق الدكرور، سوف تتجه إلى الإسكندرية وبصحبتها المتهم، لاستخراج جثة فتاة كانت تعمل معه في محل لبيع الأجهزة الكهربائية، التي قتلها المتهم بعد مطالبتها له برد مبلغ 45 ألف جنيه كان قد أخذها منها، ودفنها في مخزن بالعصافرة في مصر .

 

وأكدت التحريات أن الهيكل العظمي الخاص بصديق المتهم، رضا محمد عبد اللطيف 48 سنة، محاسب، عثر عليه داخل شقة بشارع العشرين بمنطقة بولاق الدكرور، يرتدي بنطالا وقميصا، بالإضافة إلى حافظة جلدية خاصة بالمجني عليه، بفحصها تبين العثور على بطاقة الرقم القومي الخاصة به، وبعض الأوراق الأخرى.

 

 

 

المصدر - مزمز

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