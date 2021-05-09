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الأحد، 09-05-2021 01:43 م

لليوم الثالث

إصابات كورونا الجديدة في روسيا فوق الـ8 آلاف

روس
توضيحية


الوكيل الإخباري - لا تزال حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا في روسيا لليوم الثالث على التوالي عند مستوى زهاء 8.4 ألف حالة جديدة.

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وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الأحد عن تسجيل 8419 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 8329 إصابة أمس السبت و8386 إصابة الجمعة.


ويعود ثلث الإصابات الجديدة (2828 حالة) إلى العاصمة موسكو.
ورصدت السلطات الصحية الروسية خلال اليوم الأخير 334 وفاة جديدة ناجمة عن مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا (مقابل 370 وفاة في اليوم السابق)، فيما تماثل 7517 مريضا للشفاء.


وأصبح إجمالي عدد الإصابات بالفيروس التي سجلت في البلاد منذ بداية الجائحة أربعة ملايين و880262 إصابة مؤكدة منها 113326 حالة وفاة و270804 حالات نشطة وأربعة ملايين و496132 حالة شفاء.


وأجري في روسيا حتى اليوم أكثر من 131.4 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بكورونا، 296 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة.

 

المصدر : روسيا اليوم


 




 

 


 

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