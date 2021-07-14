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الأربعاء، 14-07-2021 12:43 م

الإصابات اليومية بكورونا تفوق الـ 23 ألف إصابة في روسيا

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الوكيل الإخباري- تراجعت حصيلة الإصابات اليومية، بفيروس كورونا لأول مرة منذ أسبوع إلى ما تحت عتبة الـ 24 ألفا، مع رصد أكبر زيادة في عدد الوفيات جراء الوباء منذ بداية الجائحة لليوم الثاني على التوالي.

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وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا، اليوم الأربعاء، عن تسجيلها (23827 إصابة) جديدة بالعدوى مقابل (24702 إصابة)، يوم أمس الثلاثاء، و25140 إصابة الاثنين، ما يمثل أدنى حصيلة منذ 3 يوليو.


ويتوزع أكبر عدد من الإصابات الجديدة بين العاصمة موسكو 3966 حالة، ما يمثل أدنى حصيلة منذ 8 يونيو الماضي، ومقاطعتها (2469 حالة) وثاني أكبر مدن روسيا، سان بطرسبورغ (1942 حالة).


وارتفعت حصيلة وفيات "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا خلال اليوم الأخير في روسيا بواقع (786 حالة وفاة)، مقابل (780 وفاة)، يوم أمس الثلاثاء، فيما تماثل (21269 مريضا) للشفاء.


وسجلت في روسيا إجمالا منذ بداية الجائحة خمسة ملايين و857002 إصابة مؤكدة بكورونا، منها (145278 حالة وفاة) وخمسة ملايين و257483 حالة شفاء.


وأجري في روسيا حتى اليوم أكثر من 156.7 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بـ "كوفيد-19"، 442 ألفا منها خلال آخر 24 ساعة.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

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