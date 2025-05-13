رئيس الديوان الملكي يلتقي فعاليات شبابية وثقافية

الوكيل الإخباري- أكد رئيس الديوان الملكي الهاشمي، يوسف حسن العيسوي، أن جلالة الملك عبدالله الثاني يقود نهجًا إصلاحيًا نوعيًا، يرمي إلى تعزيز ركائز الدولة الحديثة، من خلال رؤية استراتيجية شاملة تستند إلى ثوابت راسخة، وتستشرف آفاق المستقبل بمنهجية مدروسة تُراعي الواقع وتُفعّل الإمكانات الوطنية.



جاء ذلك خلال لقائه في الديوان الملكي الهاشمي، وفدًا شبابيا من لواء عين الباشا ووفدا من منتدى الزرقاء للثقافة والفنون وجمعية المتقاعدين العسكريين التعاونية ومنتدى الفضيلة الثقافي.



وبيّن العيسوي أن جلالة الملك يكرّس جهوده لتعزيز منعة الدولة وتحصين بنيتها الداخلية، من خلال تفعيل المشاركة المجتمعية وتوسيع نطاق القرار الشعبي، مضيفًا أن مشروع التحديث الوطني الذي يقوده الملك، قائم على التوازن بين الحريات والأمن، والتنمية والعدالة.



وشدد العيسوي على أن الأردن يرفض أية حلول تفرض على الشعب الفلسطيني واقعًا مرفوضًا، ويقف في مقدمة الداعمين لقضيته على المستويين الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى أن فلسطين لم تكن يومًا ملفًا مرحليًا في السياسة الأردنية، بل مكوّنًا رئيسيًا من عقيدتها، وواجبًا تُمليه روابط الأخوة والجغرافيا والتاريخ.

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