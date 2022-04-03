الإصابات اليومية بكورونا في روسيا تحت الـ17 ألفا لأول مرة منذ يناير

الوكيل الاخباري- تراجعت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا في روسيا إلى ما تحت عتبة الـ17 ألفا، لأول مرة منذ نحو ثلاثة أشهر.



وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الأحد عن رصدها خلال الساعات الـ24 الماضية 16828 إصابة جديدة بالعدوى (مقابل 17949 إصابة في اليوم السابق)، ما يمثل أدنى حصيلة منذ 10 يناير الماضي.



وارتفعت حصيلة ضحايا كورونا في البلاد خلال آخر 24 ساعة بواقع 304 حالات وفاة جديدة، مقابل 340 وفاة أمس.



ودخل 1981 مريضا منذ أمس إلى المستشفيات، بينما تماثل 35695 للشفاء من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس.



وسجلت في روسيا إجمالا منذ بداية الجائحة 17 مليونا و896866 إصابة مؤكدة بكورونا، منها 369708 وفيات، و16 مليونا و965027 حالة شفاء.



وتلقى أكثر من 89.4 مليون شخص في البلاد حتى اليوم الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا، وأكمل أكثر من 85.6 مليون منهم تطعيمهم بالجرعة الثانية، ويقدر مستوى المناعة الجماعية في البلاد بـ48%.

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روسيا اليوم