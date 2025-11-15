5.25 مليار دينار قيمة الحوالات عبر المحافظ الإلكترونية منذ بداية العام

الوكيل الإخباري- أظهر تقرير الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك) عن شهر تشرين الأول 2025 أن قيمة الحوالات الصادرة من المحافظ الإلكترونية بلغت 5.25 مليار دينار منذ بداية العام، نُفِّذت عبر أنظمة المحفظة الإلكترونية حوالي 81.01 مليون حركة. اضافة اعلان





وأشار التقرير إلى أن إجمالي الحركات في منظومة الدفع الفوري (بما فيها البنوك ومقدّمو خدمات الهاتف النقال) بلغ 214.91 مليون حركة، بقيمة إجمالية نحو 21.61 مليار دينار منذ مطلع العام.



وبحسب التقرير، بلغ عدد الحركات عبر نظام جوموبي (المحافظ الإلكترونية) خلال تشرين الأول 9.45 مليون حركة، بقيمة إجمالية 573 مليون دينار.



وسجل عدد الحركات ارتفاعًا شهريًا بقرابة 6.7%، بينما سجلت قيمة الحركات تراجعًا طفيفًا بقرابة 0.7% مقارنة بالشهر السابق.



وبلغ عدد مستخدمي المحافظ الإلكترونية 2.66 مليون مستخدم مع نهاية تشرين الأول؛ بنسبة ارتفاع عن الشهر السابق بلغت 1.4%، حيث يشكّل الأردنيون قرابة 87.8% من المستخدمين، مقابل 12.2% لغير الأردنيين، بينما بلغت نسبة المستخدمين من الذكور قرابة 47.1% والإناث 52.5%.



ومن حيث عدد الحركات، تشكل تحويلات الأموال النسبة الكبرى (84.5%)، تليها المشتريات (14.5%)، ثم السحب النقدي (0.8%) والإيداعات (0.2%).



ومن حيث القيمة خلال تشرين الأول؛ بلغت قيمة التحويلات المالية 445.85 مليون دينار، وقيمة المشتريات 94.01 مليون دينار، وبلغت عمليات السحب 11.63 مليون دينار، بينما استحوذت الإيداعات على نحو 3.52 مليون دينار.



وبلغ متوسط قيمة المعاملة عبر المحافظ الإلكترونية 54.8 دينارًا، مقابل متوسط 111.9 دينارًا للمعاملة المنفذة عبر الحسابات البنكية.