وزير الاستثمار: فرص واعدة لشراكات اقتصادية بين الأردن وإندونيسيا

10:58 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/753856 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أجرى وزير الاستثمار طارق أبو غزالة، السبت، مباحثات ثنائية مع وزير الاستثمار والرئيس التنفيذي للصندوق السيادي الإندونيسي "روسان روسلاني"، وذلك على هامش زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى جمهورية إندونيسيا. اضافة اعلان





وتناولت المحادثات، التي عُقدت في جاكرتا، آفاق تعزيز التعاون الاستثماري بين الأردن وإندونيسيا، لا سيما في مجالات التعدين والزراعة وتصنيع الأسمدة، إلى جانب فرص الشراكة المؤسسية بين صندوق الاستثمار الأردني والصندوق السيادي الإندونيسي.



وأكد الدكتور أبو غزالة أن الأردن يتمتع ببيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، تدعمها تشريعات حديثة، وحوافز ضريبية وجمركية، وسهولة في تأسيس الأعمال وسيرها، من خلال منصة موحّدة لخدمات الاستثمار.



وأشار إلى أبرز الفرص الواعدة والمتاحة بين الجانبين لبناء شراكات اقتصادية متكاملة، موجّهة نحو الأسواق الإقليمية والدولية، خاصة في قطاعات التعدين والصناعات التحويلية والزراعة وسلاسل الإمداد المرتبطة بها.



كما تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المؤسسي بين صندوق الاستثمار الأردني والصندوق السيادي الإندونيسي، إذ تم الاتفاق على تبادل أفضل الممارسات ونقل المعرفة في مجالات الحوكمة والاستثمار وإدارة المشاريع، إلى جانب بحث فرص التعاون في مشاريع ذات جدوى اقتصادية مشتركة.



ومن جانبه، أعرب الوزير الإندونيسي عن حرص بلاده على توسيع قاعدة التعاون الاستثماري مع الأردن، والاستفادة من موقع المملكة الاستراتيجي والبنية التحتية المحفّزة لبيئة الأعمال، مؤكدا اهتمامه بمتابعة الملفات المشتركة ذات الأولوية.