السبت 2025-11-15 12:27 م
 

وزير الاستثمار: فرص واعدة لشراكات اقتصادية بين الأردن وإندونيسيا

وزير الاستثمار: فرص واعدة لشراكات اقتصادية بين الأردن وإندونيسيا
وزير الاستثمار طارق أبو غزالة مع نظيره الإندونيسي روسان روسلاني
 
السبت، 15-11-2025 10:58 ص
الوكيل الإخباري-   أجرى وزير الاستثمار طارق أبو غزالة، السبت، مباحثات ثنائية مع وزير الاستثمار والرئيس التنفيذي للصندوق السيادي الإندونيسي "روسان روسلاني"، وذلك على هامش زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى جمهورية إندونيسيا.اضافة اعلان


وتناولت المحادثات، التي عُقدت في جاكرتا، آفاق تعزيز التعاون الاستثماري بين الأردن وإندونيسيا، لا سيما في مجالات التعدين والزراعة وتصنيع الأسمدة، إلى جانب فرص الشراكة المؤسسية بين صندوق الاستثمار الأردني والصندوق السيادي الإندونيسي.

وأكد الدكتور أبو غزالة أن الأردن يتمتع ببيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، تدعمها تشريعات حديثة، وحوافز ضريبية وجمركية، وسهولة في تأسيس الأعمال وسيرها، من خلال منصة موحّدة لخدمات الاستثمار.

وأشار إلى أبرز الفرص الواعدة والمتاحة بين الجانبين لبناء شراكات اقتصادية متكاملة، موجّهة نحو الأسواق الإقليمية والدولية، خاصة في قطاعات التعدين والصناعات التحويلية والزراعة وسلاسل الإمداد المرتبطة بها.

كما تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون المؤسسي بين صندوق الاستثمار الأردني والصندوق السيادي الإندونيسي، إذ تم الاتفاق على تبادل أفضل الممارسات ونقل المعرفة في مجالات الحوكمة والاستثمار وإدارة المشاريع، إلى جانب بحث فرص التعاون في مشاريع ذات جدوى اقتصادية مشتركة.

ومن جانبه، أعرب الوزير الإندونيسي عن حرص بلاده على توسيع قاعدة التعاون الاستثماري مع الأردن، والاستفادة من موقع المملكة الاستراتيجي والبنية التحتية المحفّزة لبيئة الأعمال، مؤكدا اهتمامه بمتابعة الملفات المشتركة ذات الأولوية.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

معبر جابر الحدودي مع سوريا

أخبار محلية أبو عاقولة: تنظيم مليون بيان جمركي منذ بداية العام الحالي

جلالة الملك عبد الله الثاني

أخبار محلية الملك يؤكد أهمية الاستفادة من تجربة الصندوق السيادي الإندونيسي (دانانتارا)

الوكيل الإخباري- قال رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان ، إن سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 564 دينارا والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 645 دينارا.

اقتصاد محلي بعد انخفاض أسعار الذهب.. تعرف على سعر الليرة الإنجليزية والرشادية في الأردن السبت

اتحاد العمال: العقد الإلكتروني خطوة لمعالجة الاختلالات العمالية بالمدارس الخاصة

أخبار محلية اتحاد العمال: العقد الإلكتروني خطوة لمعالجة الاختلالات العمالية بالمدارس الخاصة

مشاهد لجريان المياه في الأودية والعبّارات بعد أمطار الخير - فيديو

أخبار محلية مشاهد لجريان المياه في الأودية والعبّارات بعد أمطار الخير - فيديو

وزير الاستثمار: فرص واعدة لشراكات اقتصادية بين الأردن وإندونيسيا

أخبار محلية وزير الاستثمار: فرص واعدة لشراكات اقتصادية بين الأردن وإندونيسيا

ترامب: سنجري اختبارات على أسلحة نووية مثل دول أخرى

عربي ودولي ترامب: سنجري اختبارات على أسلحة نووية مثل دول أخرى

الذهب

اقتصاد محلي انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن السبت



 
 





الأكثر مشاهدة