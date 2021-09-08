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الأربعاء، 08-09-2021 03:29 م

الإصابات اليومية بكورونا في روسيا فوق الـ18 ألفا

روسيا


الوكيل الإخباري - تخطت حصيلة الإصابات اليومية بفيروس كورونا في روسيا مجددا عتبة الـ18 ألفا، فيما لا يزال عدد الوفيات الجديدة عند مستوى قرابة 800 حالة.

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وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الأربعاء عن تسجيلها 797 وفاة و18024 إصابة جديدة بالعدوى خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 795 وفاة و17425 إصابة في اليوم السابق.


ويعود أكبر عدد من الإصابات الجديدة إلى ثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (1430 حالة) و العاصمة موسكو (1269 حالة) ومقاطعتها (673 حالة).
وتماثل 18262 مريضا في البلاد خلال اليوم الأخير للشفاء من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا.


وسجلت في روسيا إجمالا منذ بداية الجائحة سبعة ملايين و65904 إصابات مؤكدة بكورونا، منها 189582 حالة وفاة، وستة ملايين و320512 حالة شفاء.


وأجري في البلاد حتى اليوم 181.1 مليون فحص مختبري لتشخيص الإصابات بالفيروس، منها 349 ألفا خلال آخر 24 ساعة.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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