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السبت، 14-08-2021 12:22 م

روسيا تسجل أعلى حصيلة وفيات يومية

روسيا


الوكيل الإخباري - سجلت روسيا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 819 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ما يعد أعلى حصيلة يومية على الإطلاق في البلاد منذ بدء انتشار الفيروس، وناهز إجمالي الوفيات 170 ألف حالة حتى الآن.

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وبحسب بيان صادر عن مقر مكافحة فيروس كورونا في روسيا، اليوم السبت، فقد "تم تسجيل 819 وفاة جديدة بجائحة "كوفيد-19" خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع الإجمالي إلى 169683 حالة".


وأضاف البيان أنه "تم تسجيل 22144 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 6579212 حالة"، ما يشير أيضا إلى انخفاض طفيف عن معدل أمس 22277 حالة.
فيما أشار إلى أنه "بلغ إجمالي حالات التعافي 5867890 بعد خروج 19550 مريضا من المستشفيات منذ الأمس".


وأوضح البيان أن "العاصمة موسكو سجلت 2317 إصابة جديدة بجائحة "كوفيد-19" خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية لتعد الأعلى تسجيلا للإصابات تليها سانت بطرسبرغ بـ 1823 حالة وضواحي موسكو بـ 1307 حالات".


 وكانت وزارة الصحة الروسية قد أوضحت أمس أن ارتفاع معدل الوفيات في البلاد يرجع إلى السلالة الجديدة من "كوفيد-19" ودرجات الحرارة المرتفعة.

 

سبوتنيك عربي

 




 

 


 

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