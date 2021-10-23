السبت 23-10-2021
الوكيل الاخباري

بريطانيا تسجل 135 وفاة و44985 إصابة بكورونا

حزب الميثاق الوطني تحت التأسيس يلتقي فاعليات شبابية في العقبة

قطر: 6 .83 بالمئة من السكان حصلوا على جرعتي اللقاح ضد فيروس كورونا

لجنة الاوبئة تدعو الأهالي للموافقة على تطعيم أبنائهم بالمدارس

التحالف يعلن تدمير 4 زوارق مفخخة للحوثيين في الحديدة

السودان : لا صحة لموافقة حمدوك على حل مجلس الوزراء

بيان من التعليم العالي بشأن شهادات توجيهي مزورة

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد - تحذيرات

الارصاد الجوية تحذر من طقس الليلة

اختتام فعاليات البطولة السنوية الـ 20 للعبة المنقلة في السلط

السبت، 23-10-2021 04:53 م

الإمارات تتخطى توزيع 20.8 مليون جرعة من لقاح كورونا

ba6f468e-69a4-42d2-91df-1437b7eab84e_16x9_1200x676


الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، عن توزيع 12.3 ألف جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع العدد الإجمالي إلى 20.88 مليون جرعة موزعة منذ بدء توزيع اللقاحات.

وأفادت وزارة الصحة الإماراتية في بيان، اليوم السبت، بأن توزيع اللقاحات بلغ معدلا قياسيا مرتفعا على مستوى دولي عند 211.18 جرعة لكل 100 شخص من سكان الإمارات العربية المتحدة.

وقالت إنها أجرت اليوم، 299.8 ألف فحص كشفت عن وفاة واحدة و 84 إصابة جديدة بالفيروس، وتماثل 119 حالة للشفاء.

اضافة اعلان

 

المصدر: بترا

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

بريطانيا تسجل 135 وفاة و44985 إصابة بكورونا

w

قطر: 6 .83 بالمئة من السكان حصلوا على جرعتي اللقاح ضد فيروس كورونا

رومانيا

رومانيا تشدد القيود لوقف تصاعد إصابات ووفيات كورونا

كورونا السعودية

إصابات ووفيات كورونا تواصل تراجعها في اليمن

www

10 محافظات عراقية لم تسجل فيها وفيات جراء كورونا

البرازيل

البرازيل..أكثر من 14 ألف إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أخبار متعلقة
820212892216517104976

انخفاض اصابات كورونا النشطة في المملكة

منظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية تعلن تراجع إصابات ووفيات كورونا عالميا

9

الكويت تسجل صفر وفيات بكورونا

w

40 وفاة و37960 إصابة بكورونا في بريطانيا

w

قطر تسجل 40 اصابة بكورونا

9202124142520845222443

2.2 مليون نسمة من سكان قطر حصلوا على اللقاح