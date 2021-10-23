الإمارات تتخطى توزيع 20.8 مليون جرعة من لقاح كورونا

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، عن توزيع 12.3 ألف جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع العدد الإجمالي إلى 20.88 مليون جرعة موزعة منذ بدء توزيع اللقاحات.



وأفادت وزارة الصحة الإماراتية في بيان، اليوم السبت، بأن توزيع اللقاحات بلغ معدلا قياسيا مرتفعا على مستوى دولي عند 211.18 جرعة لكل 100 شخص من سكان الإمارات العربية المتحدة.



وقالت إنها أجرت اليوم، 299.8 ألف فحص كشفت عن وفاة واحدة و 84 إصابة جديدة بالفيروس، وتماثل 119 حالة للشفاء.

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المصدر: بترا

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