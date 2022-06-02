الخميس 02-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

جلسات حوارية في معان عن تمكين المرأة

استشهاد فتى برصاص الاحتلال غرب رام الله

الملك يؤكد متانة العلاقات بين الأردن والاتحاد الأوروبي

تعديل ساعات عمل جسر الملك حسين

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى النوايسة والشوابكة

كيف هدأت ظاهرة الجريمة!؟

عويس يوعز بمتابعة مصابين اثر حادث سير باص مدرسة خاصة

الجيش : مقتل مهرب والقبض على آخر على الحدود الشرقية

أردني يتبرع بـ 30 ألف دينار ربحها من اليانصيب

الامن يحقق بملابسات وفاة مواطن في الزرقاء

الخميس، 02-06-2022 04:02 م

الإمارات تعلن إكمال تطعيم وتحصين 100% من الفئات المستهدفة بلقاح كورونا

127-122750-nt7kmxvqpfoyfizw5jvriez33i_700x400


الوكيل الإخباري - حققت دولة الإمارات الهدف المرجو من "الحملة الوطنية للقاح كوفيد-19"، وأعلنت إكمال تطعيم وتحصين 100% من الفئات المستهدفة بالدولة.

اضافة اعلان


واستهدفت الحملة تطعيم وتحصين الفئات "خط الدفاع الأول والمتطوعين، وأفراد المجتمع من الفئات العمرية المحددة بحسب نوع التطعيم، وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة مِن مَن تسمح لهم حالتهم الصحية بأخذه".


وعملت الإمارات من خلال وزارة الصحة وتنمية المجتمع على توفير لقاح كوفيد-19 لكافة أفراد المجتمع، سعيا إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتحصين للأفراد والتي تساهم بدورها في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كوفيد-19.


وقد تحققت النسبة المرجوة من خلال توفير اللقاح في كافة المراكز الصحية بالدولة الحكومية والخاصة لكافة أفراد المجتمع، إضافة إلى توفير الجرعات التنشيطية، ومختلف أنواع التطعيمات المعتمدة والتي أثبتت فاعليتها في مكافحة كوفيد-19.

 

روسيا اليوم 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
165416581410345100

لاول مرة منذ تفشي الوباء ايران تسجل صفر وفاة جديدة بفيروس كورونا

2021171522466415B

بيونتيك تعلن قريبا نتائج دراساتها عن فعالية اللقاحات المعدلة في مقاومة أوميكرون

d9206accbd71393c3d54c7f99c183910

إصابة وزير الخارجية الياباني بفيروس كورونا

كورونا 8

الصحة العالمية: أزمة كورونا تتفاقم في كوريا الشمالية

520222615259468477528

مليونا بريطاني يعانون من الأعراض طويلة المدى لكورونا

436

مصدر عربي يكشف الحالة الصحية لـ أبو الغيط بعد إصابته بـ كورونا

أخبار متعلقة
كورونا 8

الصحة العالمية: أزمة كورونا تتفاقم في كوريا الشمالية

500x300_uploads,2022,05,25,0966fb4e17

منظمة الصحة العالمية.. سيناريو كورونا لن يتكرر مع جدري القردة

كورونا 99

منظمة: حالات الإصابة بكورونا تتزايد والفيروس لن يختفي قريبا

وفاة كورونا

تركيا تسجل 7 وفيات جديدة بفيروس كورونا

كورونا 55

كوريا الشمالية: 6 وفيات جديدة بـ"الحمّى"