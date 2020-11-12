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الخميس، 12-11-2020 01:51 م

البرازيل : 544 وفاة و48331 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة في البرازيل إنها سجلت اليوم الخميس 544 وفاة و 48331 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات 24 الماضية.

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ونقلت وكالة الأنباء البرازيلية الرسمية عن وزارة الصحة، ان اجمالي الإصابات أرتفع حتى الآن الى خمسة ملايين و 748375 إصابة منذ بداية الجائحة، بينما وصل العدد الرسمي للوفيات إلى 163373. وتحتل البرازيل حاليا المرتبة الثانية عالميا من حيث الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا بعد الولايات المتحدة الأميركية، والثالثة من حيث حالات الإصابة المؤكدة، بعد الولايات المتحدة والهند.


 




 

 


 

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