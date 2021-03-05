البلقاء .. انخفاض عدد إصابات كورونا يومي الخميس والجمعة

الوكيل الإخباري - قال مدير الشؤون الصحية في محافظة البلقاء وائل العزب، إنّ عدد الإصابات بفيروس كورونا، يومي الخميس والجمعة، انخفض مقارنة مع أيام الأسبوع الماضية، حيث سُجل في المحافظة اليوم 285 إصابة جديدة.

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وأضاف العزب، الجمعة،خلال تصريحات صحافية ، أن "المحافظة مزودة بمختبر خاص لفحص كورونا بقدرة استيعابية تصل إلى 2000 عينة يوميا".



"في بداية الجائحة كانت العينات ترسل إلى المركز في عمّان (...) منذ فترة قصيرة تم تزويدونا بمختبر خاص لفحوص الـ (PCR)"، وفقا للعزب.



وأشار، إلى أن إقبال الناس الشديد في الأيام الأخيرة للفحص أدى إلى تراكم عينات في الأيام السابقة، لكن وزارة الصحة عقدت اتفاقا مع مختبرات خاصة لتكثيف عدد العاملين، بالإضافة إلى جهاز فحص آخر لمستشفى الحسين السلط الجديد.

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