الجمعة 05-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

الصحة تجدد رسالتها إلى الأردنيين بسبب كورونا

البلقاء .. انخفاض عدد إصابات كورونا يومي الخميس والجمعة

المملكة تسجل 29 وفاة و4584 إصابة بكورونا اليوم

عامل وطن يوجه رسالة للأردنيين بعد مشاهد أثارت استياءه - فيديو

الأردنيون ما زالوا يتداولون ..حظر شامل السبت

19 وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

الأردن يدين استهداف الحوثيين للسعودية

مأدبا: ازدياد عدد مراجعي مستشفى النديم

ترجيح الإعلان عن حكومة الخصاونة الجديدة خلال يومين

توقيف عريس أسبوعا في الأغوار الشمالية

الجمعة، 05-03-2021 05:40 م

إقبال شديد على إجراء الفحوصات في المحافظة

البلقاء .. انخفاض عدد إصابات كورونا يومي الخميس والجمعة

32021210517703782913
أرشيفية


الوكيل الإخباري - قال مدير الشؤون الصحية في محافظة البلقاء وائل العزب، إنّ عدد الإصابات بفيروس كورونا، يومي الخميس والجمعة، انخفض مقارنة مع أيام الأسبوع الماضية، حيث سُجل في المحافظة اليوم 285 إصابة جديدة.

اضافة اعلان

وأضاف العزب، الجمعة،خلال تصريحات صحافية ، أن "المحافظة مزودة بمختبر خاص لفحص كورونا بقدرة استيعابية تصل إلى 2000 عينة يوميا".


"في بداية الجائحة كانت العينات ترسل إلى المركز في عمّان (...) منذ فترة قصيرة تم تزويدونا بمختبر خاص لفحوص الـ (PCR)"، وفقا للعزب.


وأشار، إلى أن إقبال الناس الشديد في الأيام الأخيرة للفحص أدى إلى تراكم عينات في الأيام السابقة، لكن وزارة الصحة عقدت اتفاقا مع مختبرات خاصة لتكثيف عدد العاملين، بالإضافة إلى جهاز فحص آخر لمستشفى الحسين السلط الجديد.

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
60422f014c59b71b1a6f80a7

المغرب يعلق الرحلات الجوية مع مصر والجزائر

russia

موسكو.. بدء تخفيف إجراءات الحجر الصحي

601fe6d14c59b75e5a1aba38

السعودية تسجل أكبر حصيلة إصابات بكورونا منذ شهر

thumbs_b_c_d27b932d0ac7dfb2340278454f603209

لبنان .. الإقفال الجزئي مستمر لمواجهة كورونا

32021415554773607622

الصحة العالمية تتوقع موعد انتهاء جائحة كورونا

051f2a3c-cced-4163-a4d8-939ddcf09f99

19 وفاة جديدة بكورونا في فلسطين

أخبار متعلقة
ايط

إيطاليا تسجل تراجعا ملموسا للإصابات الجديدة بكورونا

كورونا-أمريكا-3

ارتفاع إصابات كورونا بالقارة الإفريقية

علا

العراق يعلن عن تفشٍ جديد لفيروس كورونا

تونس

تونس ..52 وفاة جديدة بكورونا

ن

روسيا .. أدنى حصيلة وفيات وإصابات يومية بكورونا منذ أشهر

thumbs_b_c_912a9f076e8a08fd26a07cfd66594cea

تونس تتخطى 7 آلاف وفاة بكورونا