الخارجية البريطانية: مستودعات الأردن ممتلئة بالمساعدات الإنسانية لغزة

ودعت كوبر في منشور على صفحتها الرسمية على منصة "إكس" إلى فتح جميع المعابر المؤدية إلى غزة، ورفع مزيد من القيود المفروضة على دخول المعونات، والسماح للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية بزيادة جهودها المنقذة للحياة، كجزء من خطة السلام بقيادة الولايات المتحدة.
وكانت هذه التصريحات تأتي في وقت تشهد فيه غزة أزمة إنسانية خانقة في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي، فيما طالبت وزيرة الخارجية البريطانية المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ خطوات سريعة لتمكين وصول المساعدات إلى المحتاجين في القطاع.
وزارت إيفيت كوبر الأردن والتقت خلال زيارتها جلالة الملك عبد الله الثاني ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي.
-
أخبار متعلقة
-
الترخيص المتنقل في الرصيفة من الأحد الى الخميس
-
9 آلاف حاجز إسمنتي وبلاستيكي أزالتها الأمانة خلال حملتها لإزالة العوائق
-
5 إصابات بحادث تصادم قرب الرويشد
-
بيان واعتذار صادر عن بنك الدواء الأردني
-
أمسية شعرية بعنوان "ينابيع الشوق" في اتحاد الكتاب
-
"الغذاء والدواء" توضح حول ما يُشار إليه خطأ بـ "قانون التتبع الدوائي"
-
مندوبا عن الملك وولي العهد. العيسوي يقدم واجب العزاء إلى عشيرة أبو تايه
-
ندوة حول مشروع المسارات الآمنة والمستدامة للحد من عمل الأطفال