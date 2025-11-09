الخارجية البريطانية: مستودعات الأردن ممتلئة بالمساعدات الإنسانية لغزة

12:11 ص

قالت وزيرة الخارجية والتنمية البريطانية إيفيت كوبر، إنها شاهدت خلال زيارتها للأردن الأسبوع الماضي، مستودعات مليئة بالمساعدات الإنسانية ما زالت تنتظر الدخول إلى غزة، رغم أن العائلات في القطاع ما زالت تعاني من الجوع.





ودعت كوبر في منشور على صفحتها الرسمية على منصة "إكس" إلى فتح جميع المعابر المؤدية إلى غزة، ورفع مزيد من القيود المفروضة على دخول المعونات، والسماح للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية بزيادة جهودها المنقذة للحياة، كجزء من خطة السلام بقيادة الولايات المتحدة.



وكانت هذه التصريحات تأتي في وقت تشهد فيه غزة أزمة إنسانية خانقة في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي، فيما طالبت وزيرة الخارجية البريطانية المجتمع الدولي بضرورة اتخاذ خطوات سريعة لتمكين وصول المساعدات إلى المحتاجين في القطاع.



وزارت إيفيت كوبر الأردن والتقت خلال زيارتها جلالة الملك عبد الله الثاني ونائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي.

