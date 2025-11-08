السبت 2025-11-08 12:26 م
 

ارتفاع جديد على أسعار الذهب في الأردن.. كم بلغ؟

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب محليا، اليوم السبت، 50 قرشا للغرام، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا بين المواطنين 81.4 دينارا.

وتاليا التسعيرة:

Image1_1120258102217763964723.jpg

 
 
