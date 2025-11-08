ارتفاع جديد على أسعار الذهب في الأردن.. كم بلغ؟

الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الذهب محليا، اليوم السبت، 50 قرشا للغرام، وفق نقابة الحلي والمجوهرات.



وبلغ سعر غرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا بين المواطنين 81.4 دينارا.



وتاليا التسعيرة:

