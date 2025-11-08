9 آلاف حاجز إسمنتي وبلاستيكي أزالتها الأمانة خلال حملتها لإزالة العوائق

11:40 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/753064 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- تواصل أمانة عمّان الكبرى حملتها لإزالة الحواجز الإسمنتية والعوائق التي تشكل اعتداءً على الأرصفة والشوارع، في إطار خططها لتسهيل حركة المرور، وتعزيز الانسيابية المرورية. اضافة اعلان





وقال الناطق باسم الأمانة ناصر الرحامنة إن الفرق الميدانية أزالت 9050 حاجزًا من مختلف الأنواع كانت تعيق الحركة المرورية منذ بدء الحملة.



وأوضح الرحامنة أن الفرق أزالت 1370 حاجزًا إسمنتيًا منذ بدء الحملة، مشيرًا إلى أن العملية تتطلب وقتًا لإزالة الحواجز وإرسالها إلى المكبات الخاصة.



وأكدت الأمانة أن الحملة مستمرة حتى الانتهاء من إزالة كل العوائق والحواجز في الشوارع الرئيسية والفرعية والأرصفة.



وتسعى الأمانة من خلال هذه الحملة إلى زيادة سعة الشوارع، تخفيف الازدحام المروري، والحفاظ على جمالية المدينة، بالإضافة إلى إعادة استخدام الأرصفة والمساحات العامة، وتسهيل حركة المشاة، والحفاظ على السلامة العامة.

