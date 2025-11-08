الترخيص المتنقل في الرصيفة من الأحد الى الخميس

11:51 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/753065 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- تنفذ إدارة ترخيص السواقين والمركبات، بالتعاون مع بلدية الرصيفة في محافظة الزرقاء، اعتبارا من يوم غد الأحد وحتى يوم الخميس المقبل، برنامج خدمات الترخيص المتنقل ضمن المبادرة الابتكارية "بنوصلك". اضافة اعلان





وستقدم عربة الترخيص المتنقلة جميع خدماتها للسائقين في الساحة المحاذية لمديرية المشاغل والصيانة التابعة لسلطة المياه في منطقة حي الجندي على اوتوستراد عمان الزرقاء، من الثامنة صباحا وحتى الثانية ظهرا.



وتأتي هذه الخدمة ضمن البرامج التشاركية بين البلدية ومديرية الأمن العام، ممثلة بإدارة ترخيص السواقين والمركبات، بهدف التسهيل على المواطنين والتخفيف عنهم، نظرا لعدم وجود قسم للترخيص في لواء الرصيفة، حيث ستقدم خدمات إصدار وتجديد رخص السائقين والمركبات، ودفع الرسوم والحصول عليها فورا.

