الترخيص المتنقل في الرصيفة من الأحد الى الخميس

وستقدم عربة الترخيص المتنقلة جميع خدماتها للسائقين في الساحة المحاذية لمديرية المشاغل والصيانة التابعة لسلطة المياه في منطقة حي الجندي على اوتوستراد عمان الزرقاء، من الثامنة صباحا وحتى الثانية ظهرا.
وتأتي هذه الخدمة ضمن البرامج التشاركية بين البلدية ومديرية الأمن العام، ممثلة بإدارة ترخيص السواقين والمركبات، بهدف التسهيل على المواطنين والتخفيف عنهم، نظرا لعدم وجود قسم للترخيص في لواء الرصيفة، حيث ستقدم خدمات إصدار وتجديد رخص السائقين والمركبات، ودفع الرسوم والحصول عليها فورا.
-
أخبار متعلقة
-
الخارجية البريطانية: مستودعات الأردن ممتلئة بالمساعدات الإنسانية لغزة
-
9 آلاف حاجز إسمنتي وبلاستيكي أزالتها الأمانة خلال حملتها لإزالة العوائق
-
5 إصابات بحادث تصادم قرب الرويشد
-
بيان واعتذار صادر عن بنك الدواء الأردني
-
أمسية شعرية بعنوان "ينابيع الشوق" في اتحاد الكتاب
-
"الغذاء والدواء" توضح حول ما يُشار إليه خطأ بـ "قانون التتبع الدوائي"
-
مندوبا عن الملك وولي العهد. العيسوي يقدم واجب العزاء إلى عشيرة أبو تايه
-
ندوة حول مشروع المسارات الآمنة والمستدامة للحد من عمل الأطفال