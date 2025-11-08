من الأحد وحتى الخميس المقبل.. إعلان مهم من إدارة الترخيص

ووفق برنامج جولات الترخيص المتنقل المعلن، فإن عربة الترخيص المتنقلة ستتواجد خلف مركز أمن بني كنانة، من الساعة 3 ظهراً وحتى 8 مساءً، لتقديم جميع خدمات الترخيص للسائقين و مركباتهم.
وتأتي تلك الخدمة للتسهيل على المواطنين والتخفيف عنهم، حيث تتضمن تقديم خدمات إصدار وتجديد الرخصة للسائقين أو المركبات ودفع الرسوم والحصول عليها فوراً
-
