السبت 2025-11-08 10:49 م
 

فيديو .. سقوط سلك كهربائي بعد حادث سير يغلق المسربين على شارع الـ 100

السبت، 08-11-2025 09:46 م
الوكيل الإخباري-  أفاد شهود عيان لـ "الوكيل الإخباري" إن حادث تدهور مركبة وصدم عامود ضغط عالٍ وقع على شارع الـ100، بعد جسر الطنيب باتجاه عمان، على بعد نحو 200 متر، مما تسبب بسقوط أحد الأسلاك الكهربائية على الطريق. اضافة اعلان


وأضافوا أن الحادث أدى إلى توقف حركة السير بالاتجاهين مؤقتاً وخلق أزمة مرورية كبيرة، مشيراً إلى تواجد دوريات السير والبادية في الموقع لتنظيم حركة المركبات وتقديم الإرشاد حتى الانتهاء من إزالة العوائق وإعادة فتح الطريق أمام الحركة بشكل طبيعي.
 
 
