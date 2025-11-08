فيديو .. سقوط سلك كهربائي بعد حادث سير يغلق المسربين على شارع الـ 100

وأضافوا أن الحادث أدى إلى توقف حركة السير بالاتجاهين مؤقتاً وخلق أزمة مرورية كبيرة، مشيراً إلى تواجد دوريات السير والبادية في الموقع لتنظيم حركة المركبات وتقديم الإرشاد حتى الانتهاء من إزالة العوائق وإعادة فتح الطريق أمام الحركة بشكل طبيعي.
سقوط سلك كهربائي بسبب حادث سير يغلق المسربين على طريق الموقر - سحاب#سوشال_الوكيل #الأردن pic.twitter.com/5DNiKSKpBE— Alwakeel News - الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) November 8, 2025
-
أخبار متعلقة
-
الأمن ينشر أنواع المخدرات وأشكالها ومدى خطورتها - فيديو
-
"الثغرة" .. قرية في الأردن لم يصلها الماء منذ 30 عاماً
-
المركزي: مشروع قانون التأمين يُجرّم شراء الكروكا بالسجن 3 سنوات وغرامة 50 الف دينار
-
خبير اقتصادي يرجح خفضا جديدا لأسعار الفائدة قبل نهاية العام
-
صقور النشامى يبدأون رحلتهم نحو كأس العالم 2027 بلقاء سوريا في عمّان
-
آيباد بدل الكتب المدرسية لطلاب المدارس في الاردن .. مصدر يوضح !
-
المواصفات والمقاييس : ضبط 13 صهريجًا متلاعبًا بالمشتقات النفطية منذ بداية العام
-
أبو زيد يفك شيفرة خبر معاريف الإسرائيلية حول إغراق أحد الأنفاق