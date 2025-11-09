الأحد 2025-11-09 01:36 ص
 

"الأونروا": أطفال في غزة أعمارهم 10 سنوات لا يعرفون الكتابة والقراءة

الأحد، 09-11-2025 12:54 ص
الوكيل الإخباري-  قال المستشار الإعلامي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) عدنان أبو حسنة، إن أطفال غزة بعمر 10 سنوات لا يعرفون الكتابة والقراءة، مؤكدًا أن المناهج التعليمية خالية من أي مواد تحرض على العنف.اضافة اعلان


وأضاف أبو حسنة أن 170 إلى 200 شاحنة تدخل يوميًا إلى قطاع غزة، وهو ما يمثل نحو 30% فقط مما تم الاتفاق عليه.

وأشار إلى أن إسرائيل لم تسمح حتى الآن بإدخال الخيام والأدوية، بينما تكفي المواد الغذائية المتوافرة سكان القطاع لمدة ثلاثة أشهر فقط.

وأكد أبو حسنة أن سوء التغذية يؤثر على 90% من سكان غزة، مشيرًا إلى أن أجساد الغزيين، وخاصة الأطفال، باتت غير قادرة على مقاومة الأمراض، وأن مئات الآلاف بحاجة إلى خيام خلال الأسابيع المقبلة.

وأوضح أن الأونروا تمتلك مئات الآلاف من الأغطية والفراش والخيام تكفي نحو مليون شخص، إلا أن الوصول إليها محدود؛ بسبب قيود الاحتلال الإسرائيلي، الذي يسيطر على 54% من القطاع، ولا يوجد قطاع زراعي متاح.

وأشار أبو حسنة إلى وجود مئات الأبنية داخل الخط الأصفر لا تستطيع الوكالة الوصول إليها لتقديم المساعدات، مما يزيد من حدة الأزمة الإنسانية في غزة.
 
 
