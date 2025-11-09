الأحد 2025-11-09 01:34 ص
 

سوريا تنفذ عمليات استباقية ضد خلايا تنظيم داعش

عناصر من تنظيم داعش في سوريا_أرشيف
عناصر من تنظيم داعش في سوريا_أرشيف
 
الأحد، 09-11-2025 12:24 ص
الوكيل الإخباري-  أعلنت وزارة الداخلية السورية، السبت، أن سوريا تعمل على تنفيذ ضربات استباقية ضد خلايا تنظيم داعش في البلاد.اضافة اعلان


وقال المتحدث باسم الوزارة، نور الدين البابا، السبت، إن سوريا تنفذ عمليات استباقية على مستوى البلاد ضد خلايا تنظيم داعش.

وأضاف لقناة "الإخبارية" التلفزيونية الحكومية، أن قوات الأمن السورية نفذت 61 مداهمة، وألقت القبض على 71 فردا، وصادرت متفجرات وأسلحة.

وأوضح المتحدث أن "جهاز الاستخبارات العامة ووزارة الداخلية تلقيا معلومات تفيد بوجود نية لدى التنظيم لتنفيذ عمليات جديدة، لذلك قامت القوى والأجهزة الأمنية بعملية استباقية لتحييد هذا الخطر".

وأضاف: "هذه العملية اشتملت على 61 عملية دهم في مختلف المحافظات السورية؛ في حلب، وإدلب، وحماة، وحمص، ودير الزور، والبادية، وأيضا الرقة ودمشق وريفها، وكان هناك نحو 71 عملية اعتقال، إضافة إلى مداهمة مخازن للذخيرة والسلاح وعدد من الأوكار التي تحوي متفجرات".

وتأتي المداهمات قبيل زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى واشنطن للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والانضمام إلى التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد التنظيم.

سكاي نيوز 
 
 
gnews

أحدث الأخبار

"الأونروا": أطفال في غزة أعمارهم 10 سنوات لا يعرفون الكتابة والقراءة

فلسطين "الأونروا": أطفال في غزة أعمارهم 10 سنوات لا يعرفون الكتابة والقراءة

طقس معتدل الأحد وتحذيرات من الغبار في البادية

الطقس طقس معتدل الأحد وتحذيرات من الغبار في البادية

عناصر من تنظيم داعش في سوريا_أرشيف

عربي ودولي سوريا تنفذ عمليات استباقية ضد خلايا تنظيم داعش

الخارجية البريطانية: مستودعات الأردن ممتلئة بالمساعدات الإنسانية لغزة

أخبار محلية الخارجية البريطانية: مستودعات الأردن ممتلئة بالمساعدات الإنسانية لغزة

الترخيص المتنقل في الرصيفة من الأحد الى الخميس

أخبار محلية الترخيص المتنقل في الرصيفة من الأحد الى الخميس

9 آلاف حاجز إسمنتي وبلاستيكي أزالتها أمانة عمّان خلال حملتها لإزالة العوائق

أخبار محلية 9 آلاف حاجز إسمنتي وبلاستيكي أزالتها الأمانة خلال حملتها لإزالة العوائق

5 إصابات بحادث تصادم قرب الرويشد

أخبار محلية 5 إصابات بحادث تصادم قرب الرويشد

مصر .. اعتماد اسم العاصمة الجديدة للبلاد

عربي ودولي مصر .. اعتماد اسم العاصمة الجديدة للبلاد



 
 





الأكثر مشاهدة