طقس معتدل الأحد وتحذيرات من الغبار في البادية

12:44 ص

الوكيل الإخباري- قالت إدارة الأرصاد الجوية، إن أجواء معتدلة الحرارة تسود مختلف مناطق المملكة نهار الأحد، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.





وأضافت الأرصاد أن الأجواء ليلاً ستكون لطيفة بوجه عام، مع استمرار ظهور الغيوم المتوسطة والعالية، وتصبح الرياح خفيفة السرعة.



وحذّرت الإدارة من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً بسبب الغبار، خاصة في مناطق البادية، داعية السائقين ومستخدمي الطرق الصحراوية إلى توخي الحيطة والحذر.