طقس معتدل الأحد وتحذيرات من الغبار في البادية

وأضافت الأرصاد أن الأجواء ليلاً ستكون لطيفة بوجه عام، مع استمرار ظهور الغيوم المتوسطة والعالية، وتصبح الرياح خفيفة السرعة.
وحذّرت الإدارة من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً بسبب الغبار، خاصة في مناطق البادية، داعية السائقين ومستخدمي الطرق الصحراوية إلى توخي الحيطة والحذر.
-
أخبار متعلقة
-
الأردن على موعد مع الأمطار في هذا الموعد
-
الأرصاد الجوية: الأردن قد يشهد حالة مطرية نهاية الأسبوع المقبل
-
تفاصيل الحالة الجوية يوم السبت
-
تفاصيل حالة الطقس في الأردن الجمعة
-
طقس معتدل في معظم المناطق الجمعة
-
المنظمة العالمية للأرصاد الجوية: 2025 من بين أكثر الأعوام حرارة على الإطلاق
-
تفاصيل حالة الطقس في الأردن الخميس
-
أجواء معتدلة الخميس في معظم المناطق وحارة نسبيًا في الأغوار