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الخميس، 20-04-2023 03:32 م

الرقابة الروسية تسجّل أولى حالات الإصابة بمتحورجديد لفيروس كورونا في روسيا

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الوكيل الإخباري - أعلنت هيئة "روس بوتريب نادزور" - الرقابة على حقوق المستهلكين الروسية -اكتشاف أولى حالات الإصابة بمتحور جديد لفيروس كورونا" أطلقت عليه تسمية "أركتوروس".

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وقالت إن هذا المتغير الفرعي الجديد لفيروس "كورونا" يتفشى في الوقت الراهن بسرعة بين سكان الهند. وأكّدت "روس بوتريب نادزور"ان المتخصصين اكتشفوا بضع حالات إصابة بمتحور "أركتوروس" في روسيا.

 

وحسب الأخصائيين في الهيئة الروسية فإن "أكتروروس" يعتبر متحورا أشد عدوى مقارنة بكل الطفرات السابقة لفيروس كورونا، لكن لا يعني ذلك أنه يشكل خطورة بالغة لأن مسار المرض المتأتي عنه خفيف جدا، وليس بحاجة إلى اتخاذ إجراءات وبائية احترازية على الرغم من انتشاره السريع.


يذكر أن "أركتوروس" المعروف كذلك كـ XBB.1.16.  هو المتحور الجديد لفيروس كورونا، وأنه نشأ تماشيا مع الآلية نفسها التي نشأ بها متحور "دلتاكرون"  (deltakron).


وقد ظهر المتحور الجديد أولا في الهند حيث سُجّل ارتفاع سريع في عدد الإصابات في يوم واحد إلى 4000 إصابةُ، ثم انتقل "أركتوروس" إلى إسرائيل فستغافورة ووصل أخيرا  إلى أوروبا.


وإنه بالتأكيد أكثر عدوى من متحور "كراكن"، لكن الخبراء في منظمة الصحة العالمية لا يسجلون تغيرات في شدة المرض لدى المصابين.

 

 

روسيا اليوم

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