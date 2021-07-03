السعودية: إصابات كورونا اليومية تتخطى الـ 1000 إصابة

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، عن تسجيل 1148 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تم رصد تعافي 1222 حالة، ووفاة 15 حالة في البلاد، خلال آخر 24 ساعة.

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ووفقا لإحصاء الصحة السعودية، اليوم السبت، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في البلاد، 491612 إصابة، من بينها 12199 حالة نشطة، معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، ومنها 1364 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العناية المركزة.



في حين أن إجمالي حالات التعافي بلغ 471550 حالة، بينما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 7863 حالة وفاة.

المصدر: روسيا اليوم