السبت 03-07-2021
الوكيل الاخباري

ابو قاعود : حركة السير عادت الى طبيعتها على طريق اربد - عمان

نحو نصف مليون جرعة لقاح أُعطيت بأسبوع بالاردن

أوقاف مأدبا تطرح عطاءات مشاريع

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى الصليبي

بتوجيهات ملكية.. الكسبي يتفقد مشاريع في محافظة البلقاء

حريق كبير على طريق عمان جرش

الهواري يتفقد مستشفى الأمير حمزة

انخفاض كبير في نسبة فحوصات كورونا الايجابية

محافظتان بلا اصابات بكورونا

إجراءات جديدة لتوفيق أوضاع العمالة المخالفة

السبت، 03-07-2021 04:08 م

السعودية: إصابات كورونا اليومية تتخطى الـ 1000 إصابة

000_1TU73P


الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم السبت، عن تسجيل 1148 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فيما تم رصد تعافي 1222 حالة، ووفاة 15 حالة في البلاد، خلال آخر 24 ساعة.

اضافة اعلان

 

ووفقا لإحصاء الصحة السعودية، اليوم السبت، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في البلاد، 491612 إصابة، من بينها 12199 حالة نشطة، معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، ومنها 1364 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العناية المركزة.


في حين أن إجمالي حالات التعافي بلغ 471550 حالة، بينما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 7863 حالة وفاة.

 

المصدر: روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
6202118165113820201436

تفاصيل وفيات وإصابات كورونا بالأردن السبت

AFP_9CG4DT

الصحة العالمية: لقاحات كورونا لن تحمي العالم من متحور دلتا

كط

فلسطين .. إعلان حالة الطوارئ 30 يوما لمواجهة كورونا

وفات

لا وفيات جديدة بكورونا في فلسطين

thumbs_b_c_0f5c780de637c1ecb23ab2dad11a487d

انتاج نصف مليار كمامة في الأردن خلال جائحة كورونا

60a23b984236044533545df3

إصابات كورونا اليومية في روسيا تفوق الـ 24 ألف إصابة

أخبار متعلقة
60881aaa42360460bb50148a

السعودية: إصابات كورونا اليومية تتخطى الـ 1315 إصابة

LYNXNPEH5P03D_L

إندونيسيا تسجل 21095 إصابة جديدة بكورونا

609154064236045f6b1de767

السعودية: إصابات كورونا اليومية تتخطى الـ 1470 إصابة

2020-05-05T000000CO

السعودية تسجل 18 حالة وفاة بكورونا

020f8e56-6e5a-443d-a27d-0764ec2f1847

3.8 مليون وفاة حول العالم و176 مليون إصابة بكورونا

ي

السعودية .. 16 وفاة جديدة بكورونا