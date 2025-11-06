مؤشرات الأسهم الأوروبية تسجل تراجعات جماعية

وتأتي تلك التراجعات مع تفاعل وتقييم المستثمرين لموجة جديدة من نتائج أرباح الشركات عن الربع الثالث من العام الجاري.
وأغلق مؤشر ستوكس 600 على خسائر بنحو 0.72 بالمئة، وفقًا لشبكة (سي إن بي سي) .
كما أغلق مؤشر داكس الألماني على انخفاض بنحو 1.27 بالمئة، كذلك تراجع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنحو 1.36 بالمئة، وهبط مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنحو 0.42 بالمئة.
-
أخبار متعلقة
-
روسيا: انخفاض معدل البطالة إلى 2.2 بالمئة
-
روسيا: تراجع عائدات النفط والغاز بنسبة 27%
-
الاسترليني يرتفع بشكل طفيف أمام الدولار واليورو
-
اسعار الذهب تتلقى ضربة عالمياً
-
ارتفاع أسعار الذهب عالميا
-
النفط يستقر وسط استمرار المخاوف من ضعف الطلب وفائض المعروض
-
الصين تكشف تفاصيل تطوير سفينة قادرة على حمل 14 ألف حاوية شحن
-
ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية