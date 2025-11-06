مؤشرات الأسهم الأوروبية تسجل تراجعات جماعية

08:41 م

الوكيل الإخباري- سجلت المؤشرات الأوروبية الرئيسية تراجعات جماعية بختام تعاملات اليوم الخميس .





وتأتي تلك التراجعات مع تفاعل وتقييم المستثمرين لموجة جديدة من نتائج أرباح الشركات عن الربع الثالث من العام الجاري.



وأغلق مؤشر ستوكس 600 على خسائر بنحو 0.72 بالمئة، وفقًا لشبكة (سي إن بي سي) .



كما أغلق مؤشر داكس الألماني على انخفاض بنحو 1.27 بالمئة، كذلك تراجع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنحو 1.36 بالمئة، وهبط مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنحو 0.42 بالمئة.



