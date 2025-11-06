إسرائيل تعلن إعفاءً ضريبياً شاملاً للمهاجرين الجدد عام 2026

وجاء الإعلان عن الإصلاح، الذي أُدرج ضمن ميزانية الدولة لعام 2026، خلال حفل أقيم في مكاتب منظمة "نيفش بنفش" المعنية بدعم الهجرة إلى إسرائيل.
وقال القائمون على الخطة إنها تهدف إلى استقطاب المهنيين المهرة ورجال الأعمال والمستثمرين في ظل تصاعد معاداة السامية في الخارج وتغيّر السياسات الضريبية في دول غربية مثل بريطانيا.
ووصف وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الإصلاح الجديد بأنه "ثورة صهيونية واقتصادية"، مضيفاً: "إن كونك مهاجراً جديداً إلى إسرائيل أصبح الآن خياراً مجدياً ومغرياً".
وبحسب الخطة، فإن المقيمين العائدين الذين عاشوا في الخارج لمدة عشر سنوات أو أكثر، والمهاجرين الجدد الذين سينتقلون إلى إسرائيل عام 2026، لن يدفعوا أي ضريبة دخل في عامي 2026 و2027.
وسترتفع النسبة تدريجياً إلى 10% في عام 2028، و20% في عام 2029، و30% في عام 2030، وفقاً للشرائح الضريبية وحجم الدخل، على أن تُطبق هذه المعدلات حتى حد أقصى للدخل السنوي يبلغ مليون شيكل جديد (نحو 305 آلاف دولار).
وأكدت وزارة المالية أن هذه الحوافز ستضاف إلى الامتيازات القائمة حالياً، ومنها إعفاء ضريبي لمدة عشر سنوات على الدخل الناتج من الخارج، إضافة إلى مجموعة من الاعتمادات الضريبية. وأوضحت أن الإصلاح سيشمل فقط الوافدين إلى البلاد خلال عام 2026 في مرحلته الأولى.
وقال وزير الهجرة والاستيعاب أوفير سوفير إن "الإصلاح يعتمد على بيانات دقيقة تهدف إلى تسهيل اندماج المهاجرين الجدد في المجتمع الإسرائيلي، وتهيئة ظروف تتيح لهم المساهمة الفعلية في الاقتصاد الوطني وتعزيز نموه".
ويأتي هذا الإجراء ضمن سلسلة من الخطوات الحكومية الهادفة إلى تشجيع الهجرة وتسهيل اندماج المهاجرين في المجتمع والاقتصاد الإسرائيلي، في إطار خطة وطنية يقودها سموتريتش وسوفير.
وفي الشهر الماضي، أطلقت الوزارة مبادرة جديدة بالتعاون مع شركات إسرائيلية لتوفير فرص عمل فورية للمهاجرين فور وصولهم، بهدف تعزيز القوة الاقتصادية للدولة وتذليل أحد أبرز العقبات أمام المهاجرين.
كما أعلنت الوزارة في فبراير عن برنامج بقيمة 170 مليون شيكل جديد (نحو 52 مليون دولار) لتحسين اندماج المهاجرين وتسريع إجراءات الترخيص لممارسة المهن المختلفة. وفي الآونة الأخيرة، أطلقت الحكومة برنامجاً جديداً لتشجيع اليهود أصحاب الكفاءات العالية والمهارات المطلوبة على الهجرة إلى إسرائيل. وتشمل الخطط الأخرى توسيع الإعفاءات الضريبية لأصحاب الأعمال من المهاجرين وتقديم الدعم الشخصي للمهاجرين المحتملين في أوروبا.
وقال المدير العام لوزارة الهجرة والاستيعاب أفيخاي كاهانا إن "كل شيكل تستثمره إسرائيل في المهاجرين يدرّ عليها ما لا يقل عن أربعة شواكل في المقابل".
ووفقاً لبيانات الوزارة، ارتفعت طلبات الهجرة خلال العامين الماضيين بنسبة كبيرة، خاصة من أمريكا الشمالية وأوروبا والمملكة المتحدة، على خلفية تصاعد معاداة السامية وعدم الاستقرار العالمي.
وأضافت الوزارة أن نحو 54 ألف مهاجر جديد وصلوا إلى إسرائيل منذ اندلاع الحرب مع حركة حماس في 7 أكتوبر 2023، مشيرة إلى أن ذلك يعكس ما وصفه الوزير سوفير بأنه "مفارقة إسرائيلية"، قائلاً: "في معظم الدول يغادر الناس أثناء الحرب، أما في إسرائيل فيأتون للمساعدة".
لكن على الرغم من زيادة الهجرة، فإن عدد الإسرائيليين الذين غادروا البلاد ارتفع بشكل غير مسبوق في السنوات الأخيرة، إذ غادر أكثر من 125 ألف مستوطن بين مطلع عام 2022 ومنتصف عام 2024، فيما يُعتبر أكبر خسارة لرأس المال البشري في تاريخ إسرائيل خلال فترة قصيرة، بحسب تقرير قُدم الشهر الماضي إلى لجنة الهجرة والاستيعاب في الكنيست.
روسيا اليوم
-
