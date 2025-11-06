منظمة الصحة العالمية تدعو للحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة

وقال غيبريسوس عبر منصة (إكس): "في الأسبوع المقبل، ستبدأ منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، في تقديم التطعيمات الروتينية وفحص التغذية والعلاج ومراقبة النمو لنحو 44 ألف طفل في غزة، الذين انقطعوا عن الرعاية المنقذة للحياة لمدة عامين تقريبا من الصراع".
وتابع: "لدعم هذه الجهود، تعمل منظمة الصحة العالمية على إعادة تأهيل 20 مرفقا صحيا متضررا أو مدمرا، وتوسيع عدد نقاط تقديم الخدمات، واستعادة البنية التحتية الصحية الحيوية في القطاع".
-
أخبار متعلقة
-
موسكو: واشنطن أبلغتنا بإجراء تجربة صاروخ عابر للقارات
-
محكمة استئناف هولندية ترفض دعوى لوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل
-
شهيد و3 إصابات في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان
-
مشاريع إغاثية إماراتية متنوعة تثبت حضورها في غزة
-
اول ظهور للمعتمر صاحب واقعة الحرم المكي ويكشف التفاصيل - فيديو
-
الجيش الروسي يقترب من تحرير كوبيانسك بالكامل
-
أول رد من ترامب على زهران ممداني
-
فرض حظر إلزامي على نقل الطيور في إيرلندا بعد تفشي إنفلونزا الطيور