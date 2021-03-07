السعودية: وقف العمل بعدد من الاجراءات الاحترازية

الوكيل الاخباري -

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أعلنت السعودية، اليوم الاحد، انتهاء العمل بعدد من الإجراءات الاحترازية في بعض الأنشطة التي تقرر إيقافها مع التقيد بالتدابير الوقائية.وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء السعودية عن المتحدث الأمني لوزارة الداخلية المقدم طلال الشلهوب، في مؤتمر صحفي، فإن الاجراءات الاحترازية التي تم وقف العمل بها تشمل السماح بمزاولة الأنشطة والفعاليات الترفيهية، وإعادة افتتاح دور السينما، والسماح بأنشطة المراكز الترفيهية الداخلية، وفتح أماكن الألعاب الداخلية المستقلة بالمطاعم ومراكز التسوق، والسماح بأنشطة الصالات والمراكز الرياضية، والسماح بتقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي وما في حكمها.