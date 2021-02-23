السعودية.. 4 وفيات جديدة بكورونا

الوكيل الإخباري - سجلت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، 335 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقابل 327 إصابة أمس الاثنين.

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ووصل إجمالي عدد الإصابات بالمملكة، وفقا للتقرير اليومي لوزارة الصحة، إلى 375668 إصابة، منذ ظهور الوباء في شهر مارس 2020.



وأظهرت بيانات الوزارة أن عدد الحالات النشطة يبلغ حاليا 2463 حالة، من بينها 486 حالة حرجة.



وتصدرت منطقة الرياض المناطق السعودية على مستوى الإصابات الجديدة بـ 163 إصابة، تليها المنطقة الشرقية بـ 63 إصابة، ثم منطقة مكة المكرمة بواقع 52 إصابة، فيما كانت مناطق الحدود الشمالية وتبوك والباحة الأقل في الإصابات الجديدة، بواقع إصابتين لكل منها.



وسجلت وزارة الصحة 323 حالة تعاف جديدة، ليصبح مجموع الحالات المتعافية 366735 حالة، ولتبلغ نسبة الشفاء بالمملكة 97.62%.



وبلغ عدد الوفيات الجديدة المسجلة جراء الإصابات بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية 4 وفيات، ليصل إجمالي الوفيات إلى 6470 حالة وفاة.

المصدر : روسيا اليوم

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