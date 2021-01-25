أمراض بالجهاز الهضمي تزيد خطر الإصابة بكورونا !

الوكيل الاخباري - كشفت دراسة لمتخصصين أمريكيين من جامعة واشنطن في "سانت لويس"، أن أمراض الجهاز الهضمي العلوي تجعل الجسم أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا.

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ودحضت هذه الدراسة التي نشرتها مجلة "Gastroenterology" الآراء السابقة، التي تحدثت أن وجود فيروس كورونا في الطعام يعتبر آمنا، لأن حمض المعدة قادر على القضاء عليه.



وبحسب المتخصصين في أمراض الجهاز الهضمي فإن مرض الارتجاع المعدي المريئي يمكن أن يؤدي إلى ظهور خلايا تتصل بفيروس كورونا وتنقله.



وقال المتخصصون إن مرض الارتداد المعدي المريئي شائع ومن أعراضه الرئيسية ارتجاع متكرر لمحتويات المعدة إلى المريء، ويصيب 10-20% من البالغين.



ويمكن أن تؤدي هذه الحالة المزمنة إلى ظهور أعراض إكلينيكية تزيد من سوء حالة المرضى، كما أن هذا المرض شائع عند الرضع وعادة ما يظهر بعد الولادة.

شاشة نيوز

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