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الإثنين، 15-03-2021 12:00 م

فعاليته تقدر بنحو 93%

السويد تدرس استخدام لقاح سبوتنيك V الروسي

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من المصدر


الوكيل الإخباري - أفاد منسق اللقاحات السويدي، ريتشارد بيرغستريوم، بأن بلاده قد تحصل على لقاح "سبوتنيك V" الروسي ضد فيروس كورونا في يونيو القادم، مشيرا إلى فعاليته العالية.

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وقال في حديث صحفي : "من الممكن أن أؤلئك الذين سيتم تلقيحهم بالدرجة الأخيرة سيتلقون هذا اللقاح".


وأضاف أن "سبوتنيك V" قد يصبح إضافة لخطة التلقيح الحالية. وتابع: "يبدو استخدامه واعدا، إذ أن فعاليته تقدر بنحو 93%".


وأشار إلى أنه قد أجرى محادثات حول ظروف توريد هذا اللقاح. وليس من المعروف حتى الآن من سيوقع الاتفاق بهذا الشأن: الاتحاد الأوروبي أم دول منفصلة.


وأفادت وسائل إعلام سابقا بأن الوكالة الطبية الأوروبية بدأت فحص اللقاح الروسي في 4 مارس الجاري. من جانبه أكد مصدر مطلع أن القرار حول المصادقة النهائية عليه يمكن اتخاذه في مايو القادم.


وتم تسجيل لقاح "سبوتنيك V" من قبل وزارة الصحة الروسية في أغسطس عام 2020. ونشرت مجلة "لانسيت" نتائج المرحلة الثالثة للتجارب السريرية للقاح "سبوتنيك V" والتي تؤكد المؤشرات العالية لفعالية وأمن اللقاح الروسي.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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