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الأربعاء، 17-02-2021 02:08 م

الصحة البحرينية تطالب المواطنين بعدم الخروج من المنازل

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الوكيل الاخباري - قالت عضو الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا في البحرين، الدكتورة جميلة السلمان، إن فيروس كورونا المتحور يعد أسرع انتشاراً من السلالة التي بدأ انتشارها نهاية 2019.

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ونقلت وزارة الصحة البحرينية عن السلمان، اليوم الأربعاء، قولها إن "كبار السن هم أكثر عرضة للإصابة بالفيروس المتحور كون الأعراض لا تظهر مباشرة".

وأضافت أن "النجاح في هذه المرحلة من التعامل مع الفيروس يتطلب مواصلة الالتزام الجاد بالإجراءات الاحترازية والوقائية حماية للجميع".

وأوضحت أن "طرق وإجراءات الوقاية من الفيروس المتحور هي نفسها التي نحث على الالتزام بها منذ بداية جهود التصدي لفيروس كورونا وهي استمرار غسل اليدين بالماء والصابون وتعقيمها جيداً، ولبس الكمامات، والتقيد بمعايير التباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى الإقبال على أخذ التطعيم".

ودعت المواطنين إلى البقاء في المنزل وعدم الخروج إلا للضرورة، واتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة عند مخالطة كبار السن ومرضى الأمراض المزمنة حتى داخل البيت الواحد لتجنب احتمالية نقل الفيروس لهم.


كما أكدت ضرورة الابتعاد عن التجمعات واختصارها على الأسرة الواحدة في المنزل والمحيط الاجتماعي المباشر.


ووفقا لها، فإن عدد الحالات القائمة تحت العناية بلغ 60 حالة، وبلغت الحالات التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج 157 حالة قائمة، في حين أن 7479 حالة وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ 7539 حالة، في حين تعافت 106412 حالة من الفيروس.

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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