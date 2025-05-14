الأربعاء 2025-05-14 09:01 م
 

إجراءات جديدة على سياسة الهجرة في بريطانيا

بريطانيا
علم بريطانيا
 
الأربعاء، 14-05-2025 08:36 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت الحكومة البريطانية عن نيتها مضاعفة فترة الإقامة المطلوبة للمهاجرين قبل أن يتمكنوا من التقدّم بطلب الإقامة الدائمة في المملكة المتحدة، في خطوة تعتبر من أبرز ملامح سياسة الحكومة البريطانية للحد من الهجرة.

اضافة اعلان


وقالت صحيفة الفايننشال تايمز، إنه بموجب الخطة الجديدة، فإن المهاجرين الذين قدموا إلى بريطانيا منذ عام 2020، وكانوا يأملون في الحصول على الإقامة الدائمة بعد 5 سنوات من العمل والمعيشة في البلاد، قد يضطرون الآن إلى الانتظار 5 سنوات إضافية – ليصل مجموع الفترة المطلوبة إلى 10 سنوات.


ووفقاً لمصادر مطلعة داخل وزارة الداخلية، فإن وزيرة الداخلية، ايفيت كوبر، تعتزم تطبيق السياسة على جميع من هم داخل المملكة المتحدة حالياً، رغم التحذيرات القانونية المحتملة بأن ذلك قد يُعتبر بأثر رجعي.


في المقابل، صرّح مصدر من وزارة الداخلية لصحيفة "فاينانشال تايمز" أن السياسة لن تُطبق بأثر رجعي، لأن المحاكم قد ترفض هذا التوجه باعتباره غير قانوني، إلا أن مصدراً آخر أكد أن السياسة ستُطبق على أي طلبات تُقدّم بعد دخول القواعد الجديدة حيز التنفيذ، بصرف النظر عن تاريخ دخول المهاجر إلى البلاد.


ونوهت الصحيفة إلى أن تقديرات مركز "مرصد الهجرة" بجامعة أكسفورد تشير إلى أن نحو مليون شخص قد يتأثرون بهذه الخطوة خلال السنوات المقبلة، معظمهم من حاملي تأشيرات العمالة الماهرة، بالإضافة إلى لاجئين ومهاجرين من هونغ كونغ عبر مسارات تأشيرات خاصة.

 
gnews

أحدث الأخبار

نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي

أخبار محلية الصفدي يزور بغداد للمشاركة في الاجتماع التحضيري للقمة العربية الـ34

الرئيس الأميركي دونالد ترامب وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني

عربي ودولي البيت الأبيض: الاتفاقات بين واشنطن والدوحة ستحقق تبادلا اقتصاديا 1.2 تريليون دولار

بريطانيا

عربي ودولي إجراءات جديدة على سياسة الهجرة في بريطانيا

جانب من اللقاء

أخبار محلية المومني: نقابة الصحفيين ستظل صوتًا حرًا يدافع عن الحقوق المهنية والمعيشية للإعلاميين

ا وزير المالية السوري محمد يسر برنية

أخبار محلية وزير المالية السوري بعد رفع العقوبات الأميركية: المستثمرون مرحب بهم

غزة

فلسطين أوامر إخلاء إسرائيلية للأهالي بحي الرمال في غزة

عملية إجلاء طبي

أخبار محلية القوات المسلحة تنفذ عملية إجلاء طبي جديدة لأطفال مرضى بالسرطان من غزة

محل لبيع وشراء الذهب

اقتصاد محلي انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن اليوم



 
 





الأكثر مشاهدة