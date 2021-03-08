الإثنين 08-03-2021
الوكيل الاخباري
alwakeel

العراق يمدد حظر التجول لمدة اسبوعين

جامعة البلقاء تجهز مستشفى السلط الجديد بأحدث المعدات الطبية

الصحة العالمية: إغلاق ثلث الوجهات السياحية في العالم بسبب كورونا

وزير الإعلام : أدام الله علينا نعمة أمّهاتنا وزوجاتنا وشقيقاتنا

مدعي عام إربد يوقف منظم حفلات أعراس أسبوعا

انجلترا: عودة الطلاب للمدارس مع تخفيف قيود الإغلاق تدريجيا

السيناريو الأقرب للحكومة : حظر شامل لمدة 3 أيام مع عزل المحافظات وتعطيل المدارس

الحصيلة اليومية الأعلى بكورونا في الأردن منذ تشرين الثاني

السفارة العراقية تعلن عن استئناف عملها اعتبارا من صباح الغد

%16.05 نسبة فحوصات كورونا الايجابية الاثنين

الإثنين، 08-03-2021 06:30 م

الصحة العالمية: إغلاق ثلث الوجهات السياحية في العالم بسبب كورونا

منظمة-الصحة-العالمية


الوكيل الاخباري - أعلنت منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، أن ثلث الوجهات في العالم مغلقة تمامًا في الوقت الحالي أمام السياح الأجانب، وخاصة في آسيا وأوروبا.
اضافة اعلان

وذكرت المنظمة التي تتخذ من مدريد مقراً لها في تقرير أنه مع بدء الحكومات في تخفيف قيود السفر العام الماضي أدى "ظهور نسخ جديدة من الفيروس" و "الوضع الوبائي الذي لا يزال خطيرًا" إلى قلب الموازين.

وأشارت المنظمة إلى وجود "نهج أكثر دقة يستند إلى الأدلة والمخاطر"، المتعلقة بتدابير السفر، مثل إلزام المسافرين بتقديم نتيجة اختبار تؤكد عدم إصابتهم بالوباء عند الوصول. 

وأصبحت نحو ثلث الوجهات العالمية 32% تتطلب الآن تقديم "اختبار بي سي أر أو المستضاد" عند الوصول، وغالبًا ما يكون مصحوبًا بالخضوع للحجر الصحي.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
main_image60464ef097d22

العراق يمدد حظر التجول لمدة اسبوعين

22021138436795141895

انجلترا: عودة الطلاب للمدارس مع تخفيف قيود الإغلاق تدريجيا

5ed0c8344236043c25782b70

دراسة تحذر من عارض مزعج ينجم عن عدوى كورونا

e0101540-0813-4413-84ef-cc48920df2d1

فلسطين .. 22 وفاة جديدة بكورونا

6045b2e84c59b73f9146d769

قائمة محدثة بأكثر الدول تضررا من كورونا

6045dc894c59b73ea34dcb6f (1)

روسيا.. 379 وفاة جديدة بكورونا

أخبار متعلقة
2202123162210689716249

الصحة العالمية : اصابات كورونا عادت للارتفاع في اوروبا بعد تراجع ملحوظ

كورونا-وفيات

أكثر من 2 مليون وفاة و112 مليون إصابة بكورونا عالميا