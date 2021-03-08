الصحة العالمية: إغلاق ثلث الوجهات السياحية في العالم بسبب كورونا

الوكيل الاخباري -

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أعلنت منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، أن ثلث الوجهات في العالم مغلقة تمامًا في الوقت الحالي أمام السياح الأجانب، وخاصة في آسيا وأوروبا.وذكرت المنظمة التي تتخذ من مدريد مقراً لها في تقرير أنه مع بدء الحكومات في تخفيف قيود السفر العام الماضي أدى "ظهور نسخ جديدة من الفيروس" و "الوضع الوبائي الذي لا يزال خطيرًا" إلى قلب الموازين.وأشارت المنظمة إلى وجود "نهج أكثر دقة يستند إلى الأدلة والمخاطر"، المتعلقة بتدابير السفر، مثل إلزام المسافرين بتقديم نتيجة اختبار تؤكد عدم إصابتهم بالوباء عند الوصول.وأصبحت نحو ثلث الوجهات العالمية 32% تتطلب الآن تقديم "اختبار بي سي أر أو المستضاد" عند الوصول، وغالبًا ما يكون مصحوبًا بالخضوع للحجر الصحي.