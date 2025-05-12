عاجل لعشاق الصيف.. أجواء حارّة حول معدلاتها السنوية

وبحسب تقرير ادارة الأرصاد الجوية، يبقى الطقس يوم غد الثلاثاء، معتدل الحرارة في اغلب المناطق، وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع بعض ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا، وتكون مثيرة للغبار ولاسيما في مناطق البادية.
ويكون الطقس الأربعاء والخميس لطيف الحرارة في اغلب المناطق، ومعتدلا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا مثيرة للغبار ولا سيما في مناطق البادية.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم ما بين 28 - 16 درجة مئوية، وفي غرب عمان 26 - 14، وفي المرتفعات الشمالية 25 - 13، وفي مرتفعات الشراة 23 - 11، وفي مناطق البادية 33 - 17،وفي مناطق السهول 28 - 16، وفي الأغوار الشمالية 34 - 19، وفي الأغوار الجنوبية 36 - 21، وفي البحر الميت 35 - 20، وفي خليج العقبة 36 - 20 درجة مئوية.
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