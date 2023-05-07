الأحد 07-05-2023
الوكيل الاخباري

وزير الداخلية يكرم صاحبة مشروع "حفظ النعمة" بالعقبة

الخارجية السورية تعلق على قرار عودة دمشق للجامعة العربية

مؤشر البورصة ينهي تداولاته على انخفاض

العضايلة: توافق عربي كامل على عودة سوريا لجامعة الدول العربية

الإفتاء توضح حكم التبليغ عن قضايا الفساد

بيان جدة الختامي حول عودة العلاقات مع سوريا

مـواعيد الـعمل بجولات الترخيص المتنقل

العراق: اجتماع وزراء الخارجية العرب وافق على عودة سوريا للجامعة العربية

صناعة السيارات الكهربائية ترفع الطلب على المعادن في العالم

هل يواصل الفيدرالي الأميركي رفع الفائدة بعد البيانات الاقتصادية الاخيرة ؟

الأحد، 07-05-2023 02:18 م

الصحة العالمية: من المستحيل القضاء على كورونا بشكل تام في العالم

20230507052627659


الوكيل الإخباري - أكد المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية لدى منظمة الصحة العالمية مايكل رايان، أنه من المستحيل القضاء ‏بالكامل على كوفيد-19 على مستوى العالم.

اضافة اعلان


وأكد رايان، أنه من المستحيل القضاء ‏بالكامل على كوفيد-19 على المستوى العالمي لأن طرق انتقاله من الحيوان إلى البشر تعقد ‏الوضع.‏

 

وقال: "لا أعتقد ذلك، هناك معايير محددة جدا عندما يمكنك القضاء على الفيروس، ما نراه هنا هو فيروس تطور سريعا، من الممكن أن ينتقل من البشر إلى الحيوانات والعكس، لذلك يمكن أن يختبئ في أماكن مختلفة، ليس فقط في البشر، ومن الصعب للغاية التحدث عن القضاء عليه في هذه الحالة".


وفي المقابل، أكد رايان أن البشر قادرون على القضاء على الخطر الذي يسببه الفيروس على الصحة العامة، من خلال التطعيم والعلاج، مضيفا: "يمكننا إنهاء حالة الطوارئ، لكن لا يمكننا إنهاء الفيروس".


وأردف: "إذن، هل يمكننا القضاء على كوفيد-19؟ أعتقد أن الإجابة غير مرجحة للغاية، إن لم تكن مستحيلة".


والجمعة، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، إن المنظمة لم تعد تعتبر كوفيد-19 حالة طوارئ صحية عالمية، بينما أكد أن العدوى لا تزال تشكل تهديدا على صحة السكان.

 

روسيا اليوم 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
coronavirus

بعد انتهاء طوارئ كورونا- خبير فيروسات يكشف أعداد الإصابات والوفيات من الجائحة

_111936249_844fe7df-7196-41d5-af62-83a47a898f6d

"كوفيد-19".. السبب الرابع الرئيسي للوفيات في أمريكا عام 2022

تنزيل (3)

الصحة العالمية: كوفيد لم يعد حالة طوارئ صحية عالمية

64503aef4c59b7492c59b7d2

البيت الأبيض: إلزامية التطعيم ضد كوفيد-19 للوافدين تنتهي في 11 مايو

20235121442556NO

دراسة : العين الوردية أهم أعراض السلالة الجديدة من أوميكرون

نعنعنع

هل نعود لعصر الكمامات؟ متحور كورونا الجديد يثير القلق

أخبار متعلقة
coronavirus

بعد انتهاء طوارئ كورونا- خبير فيروسات يكشف أعداد الإصابات والوفيات من الجائحة

64503aef4c59b7492c59b7d2

البيت الأبيض: إلزامية التطعيم ضد كوفيد-19 للوافدين تنتهي في 11 مايو

نعنعنع

هل نعود لعصر الكمامات؟ متحور كورونا الجديد يثير القلق

_123720558_gettyimages-1336007263

الرقابة الروسية: أرتكتوروس من أكثر متحورات فيروس كورونا عدوى

2167946-1292048037

للمرة الثالثة.. إصابة رئيس المكسيك بفيروس كورونا

420231691549589488082

تحذير جديد من "الصحة العالمية" بشأن جائحة كورونا