السبت 17-10-2020
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السبت، 17-10-2020 05:49 ص

الصحة العالمية : ننصح الجميع اخذ مطعوم ضد الإنفلونزا قبل دخول الشتاء

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الوكيل الاخباري - أوصت منظمة الصحة العالمية بالتحصين ضد الإنفلونزا خاصة مع تشابه أعراضها مع الإصابة بفيروس كورونا.

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وفي مؤتمر صحفي من جنيف، نقل مركز أخبار الأمم المتحدة امس الجمعة عن الدكتور تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية قوله ، إن أعراض المرضين تتشابه كثيرا، لكن يوجد لقاح للإنفلونزا، في حين لا يزال العمل جار على إيجاد لقاح لكوفيد-19.


ونصح الدكتور تيدروس مجموعات معيّنة بالحصول على التطعيم ضد الإنفلونزا، وقال: "توصي منظمة الصحة العالمية بتحصين الإنفلونزا لخمس مجموعات مستهدفة وهم: النساء الحوامل، الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، كبار السن، العاملون الصحيون، والأطفال".

 

المصدر - بترا 


 




 

 


 

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