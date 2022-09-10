السبت 10-09-2022
الوكيل الاخباري

إدارة الازمات : إغلاقات طرق وصافرات انذار واخلاء مدارس ضمن تمرين الأحد

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد

تحذير للمواطنين بعد قرار تعديل نسبة تظليل زجاج السيارات بالاردن

مدير المؤسسة التعاونية يفتتح مقر جمعية درب الأردن

قصة معلم اردني ضجت بها مواقع التواصل - صور

الدفاع المدني: التعامل مع 1022 حالة اسعافية خلال 24 ساعة

وزير الأشغال: 90 مشروعا مدرسيا قيد التنفيذ

بعد وفاة الملكة إليزابيث ... عملات هذه الدول سيتغير شكلها - أسماء

جدري القرود.. لا إصابات جديدة في الأردن ورصده عبر الحدود صعب

نقيب الألبسة: تخفيضات على الصيفي تصل إلى 70%

السبت، 10-09-2022 09:40 ص

الصحة العالمية: وفاة شخص كل 44 ثانية بسبب كورونا

Doc-P-431723-637982339815432395


الوكيل الإخباري - كشف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أنه في الأسبوع الماضي، توفي شخص واحد بكورونا كل 44 ثانية، على الرغم من الانخفاض العالمي للإصابات والوفيات.

اضافة اعلان

 

وقال: "ربما انخفض عدد الوفيات الأسبوعية المبلغ عنها بأكثر من 80 % منذ فبراير، ولكن مع ذلك، توفي شخص واحد في الأسبوع الماضي بسبب كورونا كل 44 ثانية"، مشيرا إلى أنه "يمكن تجنب معظم هذه الوفيات".


وشدد على أن "الوباء لم ينته بعد. هذا الفيروس لن يتلاشى فقط، نحن ندرك أن العديد من الحكومات تتعامل مع تحديات متعددة وأولويات متنافسة، ولدعمهم، ستنشر منظمة الصحة العالمية الأسبوع المقبل مجموعة من 6 موجزات سياسية قصيرة تحدد الإجراءات الأساسية التي يمكن أن تتخذها جميع الحكومات للحد من انتقال العدوى وإنقاذ الأرواح، حيث ستغطي الملخصات العناصر الأساسية للاختبار، والإدارة السريرية، والتطعيم، والوقاية من العدوى ومكافحتها، والتواصل بشأن المخاطر والمشاركة المجتمعية، وإدارة الوباء المعلوماتي.


وأضاف: "نأمل أن تستخدم الدول هذه الملخصات لإعادة تقييم سياساتها وتعديلها لحماية الأشخاص الأكثر عرضة للخطر، ومعالجة أولئك الذين يحتاجون إليها وإنقاذ الأرواح، يتطور الوباء دائمًا، وكذلك يجب أن تتطور الاستجابة في كل بلد"، مؤكدا أنه "حتى مع استمرارنا في الاستجابة للوباء، يتقدم العمل لوضع التدابير اللازمة للحفاظ على العالم أكثر أمانًا من الأوبئة في المستقبل"

 

روسيا اليوم 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
_115056004_59e3fa7b-83c4-4e35-9c45-63a41900631a

دراسة..عدوى كورونا الشديدة ترهق المناعة لأشهر عديدة

620250044236042de044dd39

ما العلاقة بين مستوى هرمون التستوستيرون والفيروس التاجي المستجد؟

manar-02934020016390538971

بفعل كورونا.. العالم تراجع 5 سنوات في 3 ملفات

thumbs_b_c_70ca601c945bd00aa59ba82c456d1793-780x470

علماء يشككون في أن أصل الفيروس التاجي المستجد من الخفافيش

manar-004187300166245084010

الصين توافق على أول لقاح يمكن استنشاقه لـ COVID-19

2021_3_17_13_9_7_869

دراسة تكشف مضاعفات كورونا طويلة المدى على الشباب

أخبار متعلقة
_118517302_1420935f-91b9-42b9-82e9-b0ad13b9d3df

اخر تطورات كورونا حول العالم.. الإصابات تتجاوز 600 مليون

6307a6fe130b6

الرئيس الفلسطيني يعلن حالة الطوارئ لمدة 30 يوما

607910274236045e826e1c1d

الصحة العالمية: مليون حالة وفاة بكورونا حول العالم منذ يناير

usa-730x438-1-730x438-1-730x438

بعد تسجيل حصيلة وفيات...منظمة الصحة العالمية تدعو لمراجعة واقعية لكوفيد

2021_11_2_16_48_20_204

منظمة الصحة العالمية توصي بإعادة تطعيم الأطفال ضد كورونا

الابات

تصاعد كورونا في الدنمارك.. 50 وفاة و3511 إصابة جديدة