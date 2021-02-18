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الخميس، 18-02-2021 01:53 م

الصحة العراقية تعلن تفشي سلالة كورونا الجديدة بين الأطفال والشباب

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الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الخميس، رصد إصابات شديدة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا بين الأطفال والشباب.

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وقال وزير الصحة حسن التميمي في مؤتمر صحفي: "من خلال المؤشرات، إن هناك انتشارا واسعا بالأيام الثلاثة الأخيرة بإصابات السلالة الجديدة من فيروس كورونا".


وتابع التميمي "أكثر من 50 في المئة من الإصابات المسجلة بفيروس كورونا هي إصابات بالسلالة الجديدة من الفيروس، وأشرنا إلى وجود إصابات شديدة بالنسبة للأطفال والشباب وهذا ما ينذر بالخطر الكبير، لا سيما بعد زيادة الحالات الحرجة والشديدة".


وأكد وزير الصحة أن "إجراءات حظر التجوال ستبدأ اليوم الخميس"، مشددا على أن "زيادة نسب الدخول للمستشفيات، تسبب خطرا وضغطا على المؤسسات الصحية نتيجة تزايد أعداد المصابين بالحالات الحرجة".


وأهاب التميمي بالمواطنين الالتزام بالتعليمات الصحية بارتداء الكمامة والابتعاد عن التجمعات، مضيفا: "الالتزام هو السبيل الوحيد للحد من انتشار الفيروس وتقليل شدة الإصابة والأعراض الجانبية، ونهيب بالابتعاد عن التنقل بين المناطق، وسيكون هناك تعاون من الفرق الصحية والأمنية، بفرض الغرامات، على المخالفين".

 

وكان وزير الصحة العراقي، قد أعلن الإثنين الماضي، تسجيل أولى الإصابات في البلاد، بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا.


وقررت الحكومة العراقية السبت الماضي، فرض حظر تجوال ليلي مدته أسبوعين بدءا من الخميس، مع إغلاق المدارس والأماكن العامة بما في ذلك المساجد المراكز التجارية.


ووفق آخر إحصاءات وزارة الصحة، سجل العراق حتى الآن 653 ألفا و557، إصابة بكورونا،  بينها 13 ألفا و204 حالة وفاة، و611 ألفا و36 حالة تعاف.


 

 

المصدر : روسيا اليوم



 




 

 


 

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