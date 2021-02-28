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الأحد، 28-02-2021 08:55 م

للقادمين إلى البلاد

الصحة الكويتية تدرس استثناء فئات من الحجر المؤسسي

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من المصدر


الوكيل الإخباري - رفعت سلطات مطار الكويت الدولي، الأحد، توصيات جديدة إلى وزارة الصحة، لاستثناء 4 فئات جديدة من الحجر المؤسسي للقادمين إلى البلاد.

وأشارت في توصياتها، إلى أن "هذه الفئات ستضاف إلى قائمة الاستثناءات السابقة، شريطة إحضارهم فحص الـ(PCR) وحجرهم منزليا لمدة 14 يوما".

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وأضافت: "الفئات الجديدة التي سيتم النظر في استثنائها جاءت بعد رصد حالات عدة وصلت مطار الكويت، وتتطلب وضعا استثنائيا، حيث تمت مراعاة بعض هذه الحالات".

 

وأوضحت: "هذه التوصيات تتم دراستها حاليا من قبل السلطات الصحية لدراستها واعتمادها"، مبينة أن "هناك فريقا مشكلا، من عدة وزارات يدرس أولا بأول أية حالات تحتاج إلى استثناء، ومن ثم ترفع توصيات اذا كانت تتطلب ذلك".

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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