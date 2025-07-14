عاملون بالسياحة: القطاع السياحي في الأردن منكوب ويعاني من اختلالات واضحة

الوكيل الاخباري- قال الخبير في الشأن السياحي الدكتور رافع الطاهات ان الوضع الحالي للقطاع السياحي في الأردن "منكوب"، مطالبًا الحكومة بالاعتراف بوجود أزمة حقيقية في القطاع، كخطوة أولى نحو إيجاد حلول فاعلة.



وأشار الطاهات لـ "برنامج الوكيل" الذي يبث عبر "راديو هلا " إلى أن وزارة السياحة قامت منذ أكثر من عام بوضع يدها على جمعية وكلاء السياحة والسفر، وعينت لجنة مؤقتة لإدارتها، وهو ما وصفه بأنه مخالف للقانون. وأضاف أن المكاتب السياحية هي المحرك الرئيسي لاستقطاب السياح إلى المملكة، وليس وزارة السياحة أو هيئة تنشيط السياحة.



وأوضح أن هذه المكاتب تتحمل أعباء مالية كبيرة، حيث ان المكاتب السياحية التي تعمل بالسياحة الوافدة تقوم بدفع رسوم اشتراك لهيئة تنشيط السياحة .

اضافة اعلان



وأشار إلى أن وزيرة السياحة وعدت بصدور قرار هام يتعلق بالقطاع السياحي، معربا عن أمله بأن يسهم ذلك في إنعاش الوضع السياحي.



وفي ذات السياق ، قال مالك مكتب سياحي وأمين سر جمعية وكلاء السياحة السابق عطا الله أبو عساف ، إن مجلس الجمعية أقيل قبل عام، بالرغم من أن النظام ينص على ضرورة إجراء انتخابات خلال 90 يومًا، معتبرًا أن الوزارة "تجاوزت النظام والقانون".



وأضاف أبو عساف أن هناك خللا واضحا في إدارة القطاع السياحي، خاصة أن دولًا قريبة من مناطق الحروب تحقق نشاطا سياحيا يفوق ما يحققه الأردن. واعتبر أن غياب التخطيط السليم والتسويق الفعال هو السبب الرئيس لتراجع القطاع.



من جانبه، أكد نائب رئيس جمعية الفنادق الأردنية حسين الهلالات وجود خلاف بين الجمعية ووزارة السياحة، مشيرًا إلى أن الوزارة "لا تعترف بوجود أزمة في القطاع".



وكشف الهلالات أن هناك 640 فندقًا في الأردن، أُغلق منها 90 فندقًا في عمّان، و30 فندقًا في البترا، مضيفًا أن أربعة فنادق فقط تعمل بكامل طاقتها، فيما يُتوقع بيع 90 فندقًا في البترا قريبًا بسبب الضائقة المالية.



ودعا هلالات إلى تخفيض الضرائب على القطاع السياحي وتأجيل القروض لاصحاب المكاتب السياحية.



وقال مالك مكتب سياحي سليمان الشراري، ، إنه لا ينكر جهود الوزارة ، مشيرا إلى أنها عملت على التنسيق مع البنك المركزي بهدف تأجيل أقساط القروض عن المكاتب السياحية.



وأضاف الشراري أن برنامج "أردننا جنة"، الذي انطلق كمبادرة وطنية بدعم حكومي، فقد روحه نتيجة "البيروقراطية المزعجة"، مشددًا على أهمية العودة إلى الهدف الأساسي منه، وهو دعم السياحة الداخلية بطريقة فعالة.