تحت رعاية سمو الأمير فيصل بن الحسين المعظم: الملكية الأردنية تحتفل بانضمام أول طائرة A320neo وإعادة تشغيل مطار عمّان المدني

وشهد الحفل، الذي حضره عدد من أصحاب المعالي والسعادة وكبار الشخصيات وممثلي وسائل الإعلام، احتفالًا مزدوجًا بانضمام الطائرة الحديثة، وبإعادة تشغيل مطار عمّان المدني كمطار تشغيلي رديف في العاصمة، في إنجاز يعكس جهود شركة المطارات الأردنية في دعم البنية التحتية للطيران المدني في المملكة.
بدأ برنامج الحفل بوصول راعي الحفل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن الحسين المعظم، أعقبه هبوط الطائرة الجديدة القادمة مباشرة من مصنع "إيرباص" في مدينة تولوز الفرنسية. ثم قام سموه بجولة داخل الطائرة رافقه خلالها كبار المسؤولين والضيوف الرسميون.
وألقى خلال الحفل كل من المهندس سعيد دروزة، رئيس مجلس إدارة الملكية الأردنية، والمهندس باسم خليل السالم، رئيس مجلس إدارة شركة المطارات الأردنية، كلمات عبّرا فيها عن فخرهم بهذه الخطوة المهمة، مؤكدين أن انضمام طائرة A320neo يشكل نقلة نوعية في كفاءة الأسطول، من حيث الأداء البيئي والتقني، فضلاً عن الارتقاء بتجربة المسافرين.
وفي كلمته الترحيبية، عبّر المهندس دروزة عن بالغ اعتزازه بانضمام الطائرة الجديدة، مؤكدًا أن هذا الحدث ليس مجرد إضافة رقمية إلى الأسطول، بل هو تجسيد لرؤية الملكية الأردنية في التحديث والريادة، واستمرارية لمسيرتها التي بدأت منذ عهد المغفور له الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه، وتواصلت برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم.
كما أشاد دروزة بالجهود المشتركة التي أثمرت عن إعادة تشغيل مطار عمّان المدني، مما سيعزز جاهزية قطاع الطيران الأردني ويدعم خطط المملكة التنموية في السياحة والاستثمار.
واختُتم الحفل بمأدبة عشاء ومقابلات صحفية، وسط أجواء احتفالية وطنية عكست الفخر بهذا الإنجاز الجديد الذي يفتح فصلًا جديدًا في مسيرة الشركة الوطنية الأردنية، ويعزز من دورها الريادي إقليميًا ودوليًا.
-
أخبار متعلقة
-
بنك الأردن يحصل على جائزة "أفضل حافظ أمين في الأردن لعام 2025" من جلوبال فاينانس للمرة الثانية على التوالي
-
انطلاق حملة الطلب المسبق على الجيل الجديد من هواتف Galaxy Z القابلة للطي في الأردن
-
سي أف أي (CFI) تستضيف قرعة الدوري الأردني للمحترفين CFI لموسم 2025-2026
-
بنك الإسكان يوقع اتفاقية شراكة مع " رؤية عمان" للاستثمار والتطوير لتوفير صرافات آلية على أرصفة العاصمة
-
Geely EX5أول سيارة ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي في الأردن، الآن بسعر جديد يبدأ من 24,900 دينار فقط
-
زين ترعى سباق الحسين لتسلّق مرتفع الرمان 2025
-
سامسونج إلكترونيكس المشرق العربي تكشف عن هاتفي Galaxy Fold7 وGalaxy Flip7 القابلين للطي في ظهورهما الأول ضمن فعالية هي الأضخم من نوعها في المملكة
-
مسرح The Domain يستضيف فعاليات مهرجان التكنولوجي الوطني لطلبة الجامعات الأردنية