يعتقد أنها من علامات الساعة .. هل تقترب بحيرة طبريا من الجفاف؟

الوكيل الإخباري- تداولت مواقع التواصل مؤخرًا أخبارًا تفيد بأن بحيرة طبريا تقترب من الجفاف الكامل، وسط تحذيرات من بلوغ "الخط الأسود"، وهو الحد الأدنى لمستوى المياه في البحيرة. فما مدى صحة هذه الادعاءات؟

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الوضع الحالي ليس غير مسبوق

يبلغ منسوب البحيرة حاليًا نحو −211.3 متر تحت سطح البحر، في حين أن "الخط الأسود" يُحدد عند −214.4 متر. أي أن البحيرة لا تزال على مسافة أكثر من 3 أمتار من هذا الخط، وقد شهدت وضعًا أسوأ في عام 2001، عندما بلغ منسوبها −214.87 متر دون أن تجف.



أسباب التراجع الحالي

يرجع الانخفاض في منسوب المياه إلى:

مواسم الجفاف المتكررة

سحب مفرط من مياه البحيرة لأغراض الشرب والزراعة

زيادة التبخر بسبب ارتفاع درجات الحرارة



هل هناك خطر فعلي؟

الوضع حساس، لكنه لا يعني أن البحيرة في طريقها إلى جفاف نهائي. لا تزال هناك إمكانيات للمعالجة من خلال:

تقليل الاعتماد على البحيرة كمصدر رئيسي للمياه

تطوير مشاريع تحلية المياه

إنشاء مشاريع ربط مائي لدعم البحيرة



الخلاصة

الحديث عن قرب جفاف بحيرة طبريا مبالغ فيه حاليًا. المنسوب منخفض بالفعل، لكن لم يصل إلى مستويات حرجة كما حدث في الماضي، وهناك وقت وإمكانيات لمنع كارثة بيئية محتملة إذا تم اتخاذ إجراءات فعّالة.